Δωρεάν γυμναστική στην Αθήνα με την ομάδα Wake Up Street!

Τι θα έλεγες για δωρεάν γυμναστική τα πρωινά της Τετάρτης (και κάποιες Κυριακές);Η παρέα του Wake Up Street το έχει βάλει σκοπό να μας κάνει να ξυπνάμε νωρίς κάθε Τετάρτη, να γυμναζόμαστε μαζί τους και να το διασκεδάζουμε!To Wake Up Street είναι κίνημα δωρεάν πρωινής γυμναστικής. Χωρίς συνδρομή, χωρίς να σου στοιχίσει ένα ευρώ, η ομάδα του Wake Up Street αποφάσισε να μας μεταδώσει το μικρόβιο της άσκησης, να μας «ξεναγήσει» στην πόλη μας και να μας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν την ίδια όρεξη για ζωή. Και όπως λένε οι δύο δημιουργοί του, ο Δημήτρης Σαμαράς και ο Ορέστης Παβατζόγλου, το κίνημα του WUS ήρθε για να μείνει. «Θέλουμε να αποτελέσει τρόπο ζωής γι’ αυτό και η παρέα μας είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Το μόνο που είναι απαραίτητο, είναι να ξυπνήσεις στην ώρα σου το πρωί!».Περισσότερα στο govastileto.gr