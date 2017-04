Έλλειψη ύπνου: Ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία

Ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων σε ανθρώπους που πάσχουν από άγχος ή κατάθλιψη.Ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι με φτωχό ύπνο δυσκολεύονται να δουν τις καταστάσεις θετικά.Οι επιστήμονες από το University of Illinois at Chicago College of Medicine μέτρησαν τη δραστηριότητα διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου σε 78 εθελοντές από 18 έως 65 ετών που είχαν διαγνωστεί με αγχώδη διαταραχή, μείζονα κατάθλιψη ή και τα δύο.Οι συμμετέχοντες είδαν ενοχλητικές εικόνες βίας και τους ζητήθηκε απλώς να κοιτούν τις εικόνες και να μην προσπαθούν να ελέγξουν την αντίδραση ή να «επανεκτιμήσουν» αυτό που είδαν με πιο θετικό τρόπο.Σύμφωνα με τα ευρήματα των ειδικών, ο φτωχός ύπνος επηρεάζει συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη ρύθμιση αρνητικών συναισθηματικών αντιδράσεων, ιδιαίτερα σε όσους έχουν άγχος και κατάθλιψη, περιορίζοντας την ικανότητα να βλέπουν τα πράγματα θετικά.Αυτό συμβαίνει γιατί συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για να μετατρέψουν αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις στους πάσχοντες από άγχος ή κατάθλιψη.Περισσότερα στο govastileto.gr