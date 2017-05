Ήρθαν τα νέα αθλητικά που κάνουν μίνι ηλεκτροσόκ για να τρέχεις σωστά!

Σε πολλούς αρέσει το τρέξιμο, αλλά δεν τρέχουν όλοι σωστά. Ενώ ένας έμπειρος δρομέας συνήθως πατά αρχικά το μπροστινό μέρος του ποδιού του στο έδαφος, οι ερασιτέχνες «προσγειώνονται»συνήθως με τη φτέρνα τους. Μια νέα τεχνολογία θέλει να το διορθώσει αυτό, κάνοντας διαδοχικά μίνι-ηλεκτροσόκ στα πόδια, ώστε να πατάνε σωστά.Την καινοτόμο τεχνολογία FootStriker ανέπτυξαν Γερμανοί και Δανοί ερευνητές, με επικεφαλής τον Φλόριαν Ντάιμπερ του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ζααρμπρίκεν και τον Μαντς Μέλερ Γιένσεν του Πανεπιστημίου του Ώρχους, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό διαδραστικής, κινητής και φορετής τεχνολογίας «Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies», σύμφωνα με το «New Scientist».Το FootStriker χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα πίεσης που τοποθετείται στο εσωτερικό του πάτου του παπουτσιού. Κάθε φορά που ο δρομέας πάει να πατήσει λάθος με το πίσω μέρος του ποδιού του πρώτα, μεταδίδεται ένα σήμα σε ένα επίθεμα που έχει προσκολληθεί στο πίσω μέρος της γάμπας. Αυτό στέλνει μια μικρή δόση ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα οι μύες να ενεργοποιούνται, ώστε να διορθώσουν τη θέση του ποδιού στο επόμενο βήμα και το πόδι να πατήσει πρώτα με το μπροστινό μέρος του…Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr