Ο καφές μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος

Άλλη μία ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, η μελέτη EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) με τη συμμετοχή αρκετών Ελλήνων επιστημόνων, επιβεβαιώνει -και φωτίζει από άποψη βιολογικών μηχανισμών- την προστατευτική δράση του καφέ σε μια από τις πιο κοινές πρώιμες μορφές του καρκίνου του ήπατος, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.Η μελέτη, με επικεφαλής την Κραζιμίρα Αλεξάντροβα του Τμήματος Επιδημιολογίας του Γερμανικού Ινστιτούτου Ανθρώπινης Διατροφής, που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό κλινικής διατροφολογίας «American Journal of Clinical Nutrition», ανέλυσε στοιχεία για 125 ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και άλλους 250 υγιείς.Τα άτομα που κατανάλωναν τέσσερα ή περισσότερα φλιτζάνια/κούπες καφέ την ημέρα (600mL), είχαν 75% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν λιγότερα από δύο φλιτζάνια/κούπες καφέ ανά ημέρα (300mL).