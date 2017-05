Χυμός ανανά: Τα πέντε κυριότερα οφέλη του για την υγεία

Ο ανανάς είναι ένα φρούτο ταυτόσημο με το καλοκαίρι, αφού η εξωτική μυρωδιά και γεύση του φέρνουν στο μυαλό εικόνες από παραλίες και δροσερά κοκτέιλ!



Ο χυμός του ζουμερού φρούτου είναι πλούσιος σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ουσίες, επομένως είναι μια εξαιρετική επιλογή στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.



Ποια είναι όμως τα διαπιστωμένα οφέλη του για την υγεία μας; Πάμε να δούμε μερικά από αυτά!



1. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος



Ο χυμός ανανά όπως διαβάζουμε στο onmed.gr μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να μειώσει το διάστημα ανάρρωσης από μια λοίμωξη. Στο πλαίσιο μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις Φιλιππίνες, οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση του χυμού ανανά σε μικρούς μαθητές και διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν χυμό καθημερινά εκδήλωσαν λιγότερες ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, ενώ όσοι εκδήλωσαν λοιμώξεις ανάρρωσαν πιο γρήγορα απ’ όσους δεν έπιναν χυμό.



2. Καλύτερη πέψη



Ο ανανάς περιέχει ένα ένζυμο που ονομάζεται βρομελίνη και το οποίο διευκολύνει τη διάσπαση και την πέψη των πρωτεϊνών. Η βρομελίνη σε μορφή κάψουλας δρα επίσης ενάντια στο οίδημα, στους μώλωπες και στον μετεγχειρητικό πόνο.



3. Αντιμετώπιση του καρκίνου



Στο πλαίσιο εργαστηριακής μελέτης διαπιστώθηκε ότι ο φρέσκος χυμός από τη σάρκα αλλά και το κοτσάνι και τη φλούδα του ανανά καταστέλλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων στις ωοθήκες και στο παχύ έντερο.



4. Πιο νεανικό δέρμα



Ο χυμός ανανά περιέχει βιταμίνη C και βήτα καροτένιο, ουσίες με αντιοξειδωτική δράση που επιβραδύνουν τον ρυθμό γήρανσης του δέρματος, καθυστερώντας ρυτίδες και χαλάρωση. Η βιταμίνη C συμβάλλει επίσης στη σύνθεση του κολλαγόνου, της πρωτεΐνης που προσδίδει στο δέρμα ελαστικότητα και αντοχή.



5. Καλύτερη υγεία των ματιών



Η βιταμίνη C του ανανά μειώνει επίσης τον κίνδυνο εκδήλωσης καταρράκτη περίπου κατά ένα τρίτο, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό του ματιού είναι πλούσιο σε βιταμίνη C κι έτσι η πρόσληψή της μέσω της διατροφής είναι απαραίτητη για την πρόληψη της συχνής οφθαλμολογικής πάθησης.



Ένα ποτήρι χυμός ανανά 250 γραμμαρίων χωρίς προσθήκη ζάχαρης παρέχει περίπου 130 θερμίδες, 32 γραμμάρια υδατανθράκων, 25 γραμμάρια φυσικών σακχάρων, 0,9 γραμμάρια πρωτεΐνης, 0,5 γραμμάρια φυτικών ινών και 0,3 γραμμάρια λιπαρών. Αυτή η ποσότητα χυμού καλύπτει το 63% των ημερήσιων αναγκών ενός ενήλικα σε μαγγάνιο, το 42% των αναγκών σε βιταμίνη C και τουλάχιστον το 10% των αναγκών σε θειαμίνη (βιταμίνη Β1) και βιταμίνη Β6, ενώ παρέχει επίσης κάλιο, μαγνήσιο και χαλκό.



