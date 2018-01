Αυξημένα έσοδα για την κινηματογραφική αγορά της Κίνας το 2017

Τα έσοδα της κινηματογραφικής αγοράς της Κίνας αυξήθηκαν κατά 13,45% το 2017 σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 55,9 δισ. γιουάν (8,6 δισ δολάρια), ενώ οι εγχώριες παραγωγές απαρτίζουν το 53,84% της αγοράς, σύμφωνα με την υπεύθυνη κρατική υπηρεσία.



Η εγχώρια ταινία δράσης «Wolf Warrior II» ήταν κορυφαία στα ταμεία, σημειώνοντας εισπράξεις άνω των 5,68 δισ γιουάν.



Τέσσερις άλλες εγχώριες παραγωγές είναι στη λίστα των δέκα πρώτων ταινιών σε εισπράξεις, όπως το Never Say Die, Kung Fu Yoga και Journey to the West.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ