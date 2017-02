Αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Συρία: Μια παλιά ιστορία

Η CIA είχε υποστηρίξει δεξιό πραξικόπημα στη Συρία το Μάρτιο του 1949 και ήταν το πρώτο στρατιωτικό coup d'état στην πλέον σύγχρονη ιστορία της Συρίας. Επικεφαλής των πραξικοπηματιών ήταν ο Husni al-Za'im ο οποίος είχε ανατρέψει την τότε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας για να γίνει ο ίδιος πρόεδρος τον Απρίλιο του 1949.Με τον al-Za'im είχαν συνεργασθει οι Adib al-Shishakli και Sami al-Hinnawi, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν γίνει αργότερα στρατιωτικοί ηγέτες της χώρας.Την ιστορία θύμισε με άρθρο του ο καθηγητής Ιστορία Douglas Little, στο πανεπιστήμιο Clark, ο οποίος επισημαίνει:«Απόρρητα έγγραφα που πρόσφατα αποχαρακτηρίσθηκαν επιβεβαιώνουν πως στις αρχές του Νοεμβρίου 1948, ο υπεύθυνος επιχειρήσεων της «Κόμπανι» Stephen Meade είχε συναντηθεί με τον συνταγματάρχη Ζαΐμ, τουλάχιστον έξι φορές «για να εξετάσουν τις πιθανότητες στρατιωτικής στήριξης δικτατορικού καθεστώτος». (Τα στοιχεία περιέχονται στο περιοδικό Middle East Journal, Χειμώνας 1990 σελίς 55 με τίτλο «Ο Ψυχρόες Πόλεμος και οι Συγκαλυμμένες Επιχειρήσεις: ΗΠΑ και Συρία1945-1958»).Οι λόγοι που οι ΗΠΑ ενδιαφέρονταν για την εκδήλωση του πραξικοπήματος; Ο καθηγητής Little εξηγεί:Στα τέλη του 1945 η Αραβο-αμερικανική Εταιρία Πετρελαίων (ARAMCO), είχε ανακοινώσει τα σχέδια για την κατασκευή του υπερ-αραβικού αγωγού πετρελαίου (Trans-Arabian Pipe Line - TAPLINE) από τη Σαουδική Αραβία στη Μεσόγειο. Με αμερικανική παρέμβαση η ARAMCO είχε εξασφαλίσει τα δικαιώμτα διόδου μέσω Λιβάνου και Ιορδανίας από τη Σαουδική Αραβία. Η απόφαση όμως για την διέλευση του αγωγού από τη Συρία, είχε συναντήσει αντιδράσεις από το συριακό Κοινοβούλιο.Η Συρία δηλαδή αποτελούσε το μοναδικό εμπόδιο. Από εδώ και πέρα την επίλυση του προβλήματος είχε αναλάβει η CIA…Στα 1957, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είχαν συμφωνήσει να γίνει καθεστωτική αλλαγή στη Συρία. Αλλά όπως γράφει ο ιστορικός Λίτλ, το σχεδιαζόμενο πραξικόπημα αποκαλύφθηκε και ματαιώθηκε.Τον Αύγουστο του 1957, δυνάμεις του συριακού στρατού περικύκλωσαν την αμερικάνικη πρεσβεία στη Δαμασκό. Με τον ισχυρισμό ότι αποτράπηκε απόπειρα πραξικοπήματος της CIA για την ανατροπή του ουδετερόφιλου προέδρου Shukri Quwatly και την εγκατάσταση υπάκουου στη Δύση καθεστώτος, οα ρχηγός της συριακής αντικατασκοπίας Abdul Hamid Sarraj είχε διατάξει την απέλαση τριών Αμερικάνων διπλωματών.Από τότε η Συρία είχε υπό τον έλεγχό της τα δικαιώματα που θα επέτρεπαν ή όχι την διέλευση πετρελαϊκής αρτηρίας που θα ένωνε το πετρελαιοπαραγωγό φιλοδυτικό Ιράκ, με την Τουρκία.Η πετρελαϊκή αρτηρία που απετέλεσε βασική αιτία στα αίτια που οδήγησαν στο σημερινό καταστροφικό πόλεμο στη Συρία. Επειδή η Δαμασκός δεν δεχόταν να περάσει αγωγός που θα μετέφερε σαουδαραβικό πετρέλαιο μέσω του συριακού εδάφους στην Τουρκία.Αλλά ας γυρίσουμε στην εποχή εκείνη: Ειδική αναφορά της CIA, γίνεται για «προκλητικά επεισόδια των Σύρων στα σύνορα που απαιτούσαν στρατιωτική επέμβαση από Ιράκ και Ιορδανία». Για το λόγο αυτό η Συρία θα έπρεπε να φανεί ότι είναι τροφοδότης συνωμοσιών, σαμποτάζ και βιαιοτήτων εναντίον γειτονικών κυβερνήσεων. Τον τρόπο να παρουσιάσουν τα πράγματα να φαίνονται έτσι ανέλαβε η CIA ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο ψυχολογικό περιβάλλον.Χρηματοδοτήθηκε λοιπόν, η «Ελεύθερη Συριακή Επιτροπή» (μήπς σας θυμίζει κάτι το «Ελεύθερος Συριακός Στρατός»; Ούτε φαντασία αλλαγής ονομάτων δεν χρειάζεται)…Η και η βρετανική MI6 εξόπλισαν πολιτικές «φιλοδυτικές» παρατάξεις στη Συρία προκάλεσαν εθνικιστικές φιλοδοξίες για εξέγερση-στους Δρούζους για παράδειγμα (Σιίτες Μουσουλμάνους) στο Νότο, βοήθησαν να δραπετεύσουν πολιτικοί κρατούμενοι από τις φυλακές Mezze και ίδρυσαν την οργάνωση «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» στη Δαμασκό.Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, δειχνουν πως και το 1986 η «Κόμπανι» είχε ανασύρει παρόμοια σχέδια προκαλώντας εθνικές διασπαστικές προοπτικές.Αλλά και οι νεοσυντηρητικοί κύκλοι των ΗΠΑ είχαν σχεδιάσει πάλι καθεστωτική αλλαγή στη Συρία στα 1991.Όπως επισημαίνει ο δρ. Nafeez Ahmed (*): «Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Roland Dumas, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Βρετανία είχε σχεδιάσει την πραγματοποίηση συγκαλυμμένων επιχειρήσεων στην Συρία, από το 2009. Δηλαδή δύο χρόνια πριν ξεσπάσουν οι βιαιότητες και όλα όσα είχαν προσχεδιασθεί» Για να συμπληρώσει: «Είχα συναντηθεί με Βρετανούς αξιωματούχους οι οποίοι μου είχαν ομολογήσει ‘’πως κάτι σχεδίαζαν στη Συρία’’. Κι αυτό προερχόταν από τη Βρετανία, όχι από τις ΗΠΑ.Η Βρετανία είχε προετοιμάσει ενόπλους να εισβάλλουν στη Συρία. Αλλά και emails από την ιδιωτική εταιρία αντικατασκοπίας ‘Stratfor’ καθώς και μετά από συνάντηση με αξιωματούχους του Πενταγώνου, επιβεβαίωναν πως το 2011 ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εκπαίδευαν Σύρους αντικαθεστωτικούς αντάρτες. Στόχος να πέσει το καθεστώς Άσαντ με επιχείρηση από το εσωτερικό».Οι ΗΠΑ ήταν αυτέ ςπου σχεδίαζαν καθεστωτικέ αλλαγές στη Μέση ανατολή και την Βόρεια Αφρική εδώ και έξι δεκαετίες.Μόνον εναλλακτικοί δικτυακοί τόποι είχαν προειδοποιήσει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον πως ο πόλεμος στο Ιράκ θα οδηγούσε σε ένταση της τρομοκρατίας.Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεδειγμένα πλέον, έχουν πρωτοστατήσει σε «αντικαταστάσεις» Αράβων ηγετών, εδώ και έξι δεκαετίες.Ανέτρεψαν τους ηγέτες της Συρίας στα 1949, του Ιράν το 1953, του Ιράκ δύο φορές, του Αφγανιστάν, δύο φορές, της Τουρκίας της Λιβύης και άλλων χωρών με άμεσο ή έμμεσο πετρελαϊκό ενδιαφέρον.Κορυφαίοι Αμερικάνοι πολιτικοί παραδέχονται πλέον πως οι πολεμοκάπηλοι νεοσυντηρητικοί της Ουάσιγκτον προκάλεσαν τον πόλεμο στο Ιράκ για το πετρέλαιο και όχι με την πρόφαση της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Το επιβεβαιώνουν και αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.«Ο περίφημος πολεμος εναντίον της τρομοκρατίας ήταν στην πραγματικότητα μάχη για το φυσικό αέριο. Ή μάλλον να εξαναγκασθούν οι τελευταίοι που είχαν σντιρρήσεις να υποκύψουν στο δολάριο και τις επιταγές του τραπεζικού συστήματος».‘Οσο για τις αμερικάνικες στρατιωτικές υπηρεσίες, ξεδιάντροπα παραδέχονται πως «οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ είναι ένα μικρό αντίτιμο που πρέπει να πληρώσει η υπερδύναμη».Πληροφορίες από "WashingtonsBlog" | “The Guardian”(*) O Dr Nafeez Ahmed είναι συγγραφέας μπεστ-σέλερς, ερευνητής δημοσιογράφος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Institute for Policy Research & Development). Γράφει για θέματα γεωστρατηγικής, οικολογίας και ενεργειακών και οικονομικών κρίσεων στην Guardian.