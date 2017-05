Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε επιχείρηση στη Σομαλία

Ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Σομαλία, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά την καταστροφή που έχει απαθανατιστεί στην ταινία Black Hawk Down, το 1993, σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης εναντίον ανταρτών της οργάνωσης αλ Σεμπάμπ σε υποστήριξη του σομαλικού στρατού.



«Την 4η Μαΐου, ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης εναντίον της αλ Σεμπάμπ» στο Μπάρι, στη Σομαλία, «περίπου 60 χλμ. δυτικά του Μογκαντίσου», ανέφερε σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική διοίκηση Αφρικής (USAFRICOM), χωρίς να υπεισέλθει σε άλλες λεπτομέρειες.



Ο στρατιώτης σκοτώθηκε από πυρά ενός «ελαφρού όπλου καθώς συμμετείχε σε μια αποστολή παροχής συμβουλών και βοήθειας (...) σε μέλη του σομαλικού εθνικού στρατού», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρόμπιν Μακ, μια εκπρόσωπος της USAFRICOM.



Άλλοι δύο στρατιώτες «τραυματίστηκαν στο συμβάν» και τους «παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες», πρόσθεσε η ίδια.



Σύμφωνα με την Μακ, επρόκειτο για τον πρώτο αμερικανό στρατιώτη μετά τη μάχη του Μογκαντίσου την 3η Οκτωβρίου 1993, κατά τη διάρκεια της οποίας δύο αμερικανικά ελικόπτερα Μπλακ Χοκ καταρρίφθηκαν και 18 αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν.



«Δεν πιστεύουμε ότι υπήρξε άλλη περίπτωση κατά την οποία ένας αμερικανός στρατιώτης να σκοτώθηκε στη μάχη στη Σομαλία (...) μετά το 1993», πρόσθεσε.



Η επιχείρηση του 1993, η οποία είχε στόχο να αιχμαλωτιστούν πρωτοπαλίκαρα του πολέμαρχου Μοχάμεντ Φαράχ Αϊντίντ, είναι το θέμα της ταινίας Black Hawk Down του βρετανού σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ.



Σηματοδότησε την αποτυχία της αμερικανικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής επέμβασης στη Σομαλία υπό τη σημαία του ΟΗΕ και σημάδεψε βαθιά τις ΗΠΑ.



Πάντως αμερικανικές ειδικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια ξανά στη Σομαλία, όπου εκπαιδεύουν σομαλούς στρατιώτες για τον αγώνα εναντίον της οργάνωσης Σεμπάμπ.

Η ισλαμιστική οργάνωση επιδιώκει την πτώση της σομαλικής κυβέρνησης, που υποστηρίζουν η διεθνής κοινότητα και οι 22.000 άνδρες της δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), που αναπτύχθηκε το 2007.



Σύμφωνα με έναν αξιωματικό του σομαλικού στρατού, τον Αμπντιρισάκ Φαράχ, στην επιχείρηση στην οποία σκοτώθηκε ο αμερικανός στρατιώτης έχασαν επίσης τη ζωή τους «έξι μαχητές της Σεμπάμπ».



Η Σεμπάμπ ανακοίνωσε από τη δική της πλευρά μέσω του πρακτορείου «ειδήσεων» Σαχάντα ότι «απέτρεψε» μια επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και σκότωσε ή τραυμάτισε «ορισμένους από τους στρατιώτες» των ΗΠΑ, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, που ειδικεύεται στην παρακολούθηση των ισλαμιστικών ιστοτόπων.



Στα τέλη του Μαρτίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επεξέτεινε τις εξουσίες που έχουν οι αμερικανοί ανώτεροι αξιωματικοί για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και βομβαρδισμών από αέρος εναντίον μελών της Σεμπάμπ, η οποία συνδέεται με την αλ Κάιντα.



Το 2016 οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν περίπου δεκαπέντε επιδρομές με μη επανδρωμένα, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη εναντίον μελών της Σεμπάμπ, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Bureau of Investigative Journalism), μια βρετανική ΜΚΟ που συγκεντρώνει στοιχεία για τα πλήγματα των αμερικανικών UAV. Οι επιδρομές αυτές είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν από 223 ως 311 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανήκαν στις τάξεις της αλ Σεμπάμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία που μπόρεσε να συγκεντρώσει το Γραφείο.



Πηγή: ΑΜΠΕ-AFP-Reuters