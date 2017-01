Απαγορεύτηκε σε δημοσιογράφο των New York Times η είσοδος στην Τουρκία

Ένας δημοσιογράφος των New York Times τέθηκε προσωρινά υπό κράτηση και οι Αρχές της Άγκυρας τού απαγόρευσαν, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις, την είσοδο στο τουρκικό έδαφος, αναφέρει σήμερα η αμερικανική εφημερίδα.



Σε μια χρονική περίοδο που οι ανησυχίες εντείνονται αναφορικά με τα εμπόδια που τίθενται από τις τουρκικές Αρχές στην ελευθερία του Τύπου, ο δημοσιογράφος Ροντ Νόρντλαντ τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Του γνωστοποιήθηκε ότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε έναν κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών με πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η διαμονή στη χώρα.



Οι Αρχές επιβίβασαν τον δημοσιογράφο σε μια πτήση για το Λονδίνο.



Σύμφωνα με έναν Τούρκο δικηγόρο των New York Times, οι τουρκικές Αρχές έδιωξαν τον Ροντ Νόρντλαντ για λόγους «εθνικής ασφαλείας».



Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τουρκικές Αρχές είχαν επισημάνει πολλές φορές τη διαφωνία τους αναφορικά με άρθρα που είχε δημοσιεύσει πέρυσι ο Νόρντλαντ, κυρίως σχετικά με το Ντιγιάρμπακιρ, όπου έχει ισχυρή παρουσία η αυτονομιστική ένοπλη κουρδική οργάνωση Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).



«Η δράση της τουρκικής κυβέρνησης αποτελεί προσβολή για την ελευθερία του Τύπου και προσπάθεια να εμποδισθεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητα ρεπορτάζ από την Τουρκία» τόνισε εκφράζοντας τη λύπη του γι' αυτό ο Ντιν Μπάκετ, διευθυντής των New York Times.



«Ο Ροντ είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος που έχει πραγματοποιήσει ρεπορτάζ σ' όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τις σημερινές ενέργειες. Οι Times παραμένουν αποφασισμένοι να καλύπτουν την Τουρκία με τρόπο σωστό, ακριβή και πλήρη» πρόσθεσε.



Η απαγόρευση εισόδου επιβλήθηκε στον Ροντ Νόρντλαντ μερικές εβδομάδες αφού ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal Ντιόν Νίσενμπαουμ είχε συλληφθεί και κρατηθεί επί τρεις ημέρες χωρίς να του επιτραπεί πρόσβαση σε δικηγόρο.



Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ιστότοπο P24 τουλάχιστον 90 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία.