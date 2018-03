Αποκάλυψη: Όλοι διαθέτουν την νευροτοξίνη «novichok»

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επιμένει πως «από το Ηνωμένο Βασίλειο ή θα πρέπει να αποδείξουν τους ισχυρισμούς της ανάμειξης της Μόσχας για δηλητηρίαση με τοξική ουσία του διπλού πράκτορα Sergei Skripal και της κόρης του, ή θα πρέπει να απολογηθούν ζητώντας συγγνώμη».Όπως ανακοινώθηκε στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να παραδώσει δείγματα της νευρο-παραλυτικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για να δηλητηριασθούν οι Skripal, στον Οργανισμό Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων (OPCW) του ΟΗΕ.Τι αποκαλύπτει το Πανεπιστήμιο του ΚεντΣτον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Κεντ μπορεί να βρει κάποιος αφιέρωμα «στην ιστορική μελέτη στο «Porton Down Project».Στα 2004 στον καθηγητή της Σύγχρονης Ιστορίας Ulf Schmidt, στο Πανεπιστήμιο Κεντ στο Καντέρμπουρι, απονεμήθηκε βραβείο της Wellcome Trust για την ιστορική του έρευνα «γύρω από την ηθική του βρετανικού προγράμματος βιολογικού και χημικού πολέμου στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου». (*)Στην ιστορική αυτή έρευνα, εξετάζεται ειδικότερα «η φύση των οδηγιών για την ιατρική ηθική εκείνης της εποχής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υποκειμένων σε βιολογική και χημική πολεμική έρευνα».Επισημαίνεται ακόμη πως το 1953, είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ο 20χρονος στρατιώτης Ronald Maddison.Σε νεότερη έρευνα γύρω από το θάνατο του Maddison το 2004, o καθηγητής Schmidt εξακολούθησε την ιστορική έρευνα για τη φύση των ψυχροπολεμικών πειραμάτων χημικών όπλων σε ανθρώπους.Στον ιστότοπο περιγράφονται οι στόχοι και τα ευρήματα του προγράμματος καθώς και οι σύγχρονες τάσεις της σύγχρονης ιατρικής καθώς και η ηθική της σύγχρονης βιο-ιατρικής έρευνας.Βρετανοί επιστήμονες αρνούνται να επιβεβαιώσουν ότι την νευρο-παραλυτική ουσία παρασκεύασαν Ρώσοι.Ο Craig Murray, πανεπιστημιακός, συγγραφέας, δημοσιογράφος και ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε διατελέσει πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ουζμπεκιστάν (2002 – 2004) έγραψε στην ιστοσελίδα του στις 16 Μαρτίου:«Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (FCO) με ανακοίνωσή του προσπάθησε να αποκρούσει την αναφορά μου από έγκυρη πηγή του ιδίου υπουργείου, ότι επιστήμονες στο Porton Down πως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι την νευρο-παραλυτική ουσία παρασκεύασαν Ρώσοι παρά τις πιέσεις που έχουν δεχθεί προς τούτο. Το Porton Downμπορεί μόνο να επιβεβαιώσει πως κάποια φόρμουλα αυτού του είδους είχε παρασκευασθεί από την Ρωσία’, η οποία κατηγορείται ότι κάνει έρευνες στο πρόγραμμα “Novichok”. Του είδους όμως των νευρο-ουσιών που μπορούν να παραχθούν από τις υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες για εντομοκτόνα και λιπάσματα. Παρόμοιο“novichok” παράγεται στις ΗΠΑ αλλά και στην Κίνα.Η επίσημη ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης αναφέρει: «Δεν έχουμε ιδέα σε τι αναφέρεται ο Mr Murray».Και ο Craig Murray συνεχίζει: «Στο BBC μου επανέλαβαν την δήλωση της κυβέρνησης στο Radio 5, στην «ζωντανή» συνέντευξή μου στον Stephe nNolan, το περασμένο βράδυ. Προσπάθησαν επίσης αναφέροντάς μου δήλωση της ισραηλινής πρεσβείας να με βάλουν να κατηγορήσω το Ισραήλ για την επίθεση. Αλλά ακόμη και ο δημοσιογράφος ένοιωθε άβολα με την ανακοίνωση που του είχε δώσει το υπουργείο Εξωτερικών».Στις 17 Μαρτίου, ο Craig Murray έγραψε στην ιστοσελίδα του: «Η γραμμή που επιχειρείται ότι «novichok» μπορούν να παράγουν μόνον οι Ρώσοι, είναι απόλυτα ψευδής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Porton Down στα 2016, «για πρώτη φορά επιτυχής σύνθεση «novichok» παρήγαγε το Ιράν σε συνεργασία με το OPCW. Αμέσως τότε είχε ειδοποιηθεί ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ, ώστε να προστεθεί στη βάση δεδομένων με τα χημικά όπλα, στο αρχείο του OPCW.Μπορεί όλα αυτά να τα αγνοούν οι δημοσιογράφοι των υπάκουων συστημικών ΜΜΕ στην κυρίαρχη προπαγάνδα, αλλά αρκετές χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαβάσει τα άρθρα του Craig Murray που αποδεικνύουν την έλλειψη αποδείξεων για την ενοχή της Ρωσίας στην επίθεση του Σόλσμπερι. Πλέον των 300.000 μοναδικών επισκεπτών στο blog του ως τώρα, χώρια σε πόσους άλλους ιστότοπους έχουν παρουσιασθεί τα δημοσιεύματα αυτά.Τα tweets του για το ίδιο ζήτημα, έχουν αναμεταδοθεί 12.500 φορές για να λάβει εκατοντάδες χιλιάδες εντυπώσεις.Αλλά ακόμη και δημοσιογράφοι των συστημικών Μέσων που τα διάβασαν, το μόνο που είχαν να σχολιάσουν ήταν πως «ανήκει σε όσους διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας».Αποκαλυπτικό άρθρο του foreignpolicy.com/2013, που υποστηρίζει πως «έγγραφο της CIA δείχνει πως και το Ισραήλ διαθέτει χημικό οπλοστάσιο».Κι όμως υπάρχουν κάποια γεγονότα που ουδέποτε αναφέρονται από τα συστημικά διεθνή ΜΜΕ. Ή έχουν ξεχασθεί:1.- Το Ισραήλ διαθέτει μεγάλες ποσότητες χημικών όπλων τα οποία ουδέποτε έχει δηλώσει.2.- Το Ισραήλ είναι μία από τις ελάχιστες χώρες (μαζί και η Βόρεια Κορέα) που δεν έχει επικυρώσει την διεθνή σύμβαση για την απαγόρευση των χημικών όπλων που θα το υποχρέωνε να έχει καταστρέψει τα αποθέματά του σε χημικά όπλα.---(*)The History of Biochemical Warfare Research and Human Experimentation, 1945 – 1989(**) https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/of-a-type-developed-by-liars/