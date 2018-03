Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και ρίξτε το φταίξιμο στον Πούτιν…

Περάσαμε πλέον στην «τοξική περίοδο» των διεθνών σχέσεων. Βρισκόμαστε πλέον σε κατάσταση κλίματος «τοξικού πολέμου» που αντικατοπτρίζει τη ΝΑΤΟϊκή «ρωσοφοβία» που μετά από τις ΗΠΑ πέρασε πλέον στη Βρετανία για να ακολουθήσει και η Γαλλία.Η Ρωσία καταγγέλλεται ως ένοχη, χωρίς να εμφανισθούν αποδείξεις, για την συμμετοχή της στην δηλητηρίαση στο Σόλσμπερι του πρώην κατασκόπου Sergei Skripal και της κόρης του, που ζούσε ανενόχλητος επί οκτώ χρόνια στην Βρετανία.Ο κόσμος καλείται να πιστέψει πως η Μόσχα διέταξε τη δολοφονία ενός αδιάφορου πλέον πρώην πράκτορα με χημικό όπλο που είχε παραχθεί πριν 30 χρόνια, την σοβιετική εποχή, παραμονές της εκλογικής αναμέτρησης για την ανανέωση της προεδρικής θητείας στη Ρωσία.Ακόμη κι αν χρησιμοποιήθηκε δηλητήριο «novichok» (νεοεισερχόμενο) για να πλήξει τους Skripal, δεν αποδεικνύεται η ρωσική ανάμειξη. Επειδή δεν είναι απίθανο να έχει κατασκευασθεί ανάλογη τοξική ουσία κι από άλλα δυτικά κράτη.Η όλη προσπάθεια θυμίζει τις προσπάθειες της CIA and NSA να αναμείξει το Κρεμλίνο για τις κυβερνο-επιθέσεις ή την ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.Η άποψη της βρετανικής κυβέρνησης να εμπλέξει τη Μόσχα στην δηλητηρίαση των Skripal, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ηγέτη της Εργατικής αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν στη Βουλή των Κοινοτήτων, για να δεχθεί μαζική επίθεση από τους Συντηρητικούς βουλευτές και το μεγαλύτερο μέρος του βρετανικού Τύπου.Αλλά ήδη έχουν αρχίσει να διατυπώνονται αμφιβολίες αν πραγματικά υπάρχει παρόμοια νευρο-τοξική δηλητηριώδης ουσία «Novichok».Θυμίζουμε ανάλογο περιστατικό που είχε συμβεί στα 2001 στις ΗΠΑ, όταν είχαν ταχυδρομηθεί φάκελοι με σπόρους ουσίας «Άνθραξ» με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο κάποιοι αποδέκτες.Με εντολή του Λευκού Οίκου, το FBI κατήγγειλε ως υπεύθυνη την al-Qaeda. Αλλά όπως αποδείχθηκε κατόπιν, ο Άνθραξ είχε κατασκευασθεί σε αμερικανικό βιο-χημικό οπλικό εργαστήριο. Η υπόθεση σήμερα έχει ξεχασθεί.Υπάρχει τώρα κάποιος «σφυριχτράκιας», ονόματι Vil Mirzanyanov, ο οποίος με βιβλίο του έχει αποκαλύψει την ύπαρξη του προγράμματος «Novichok».Αλλά, ούτε η ύπαρξη του προγράμματος έχει αποδειχθεί –πέρα από την μαρτυρία του συγγραφέα του βιβλίου- ούτε η ύπαρξη των τοξικών ουσιών που περιγράφονται έχει αποδειχθεί στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει πως ουδέν γνωρίζει για το πρόγραμμα αυτό.Πρόσφατα, μόλις το 2016 ο Dr Robin Black, επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου της μόνης βρετανικής βιοχημικής οπλικής βιομηχανίας στο Porton Down, είχε δημοσιεύσει σε επιστημονικό περιοδικό: «Οι πληροφορίες για την ύπαρξη «Novichoks», προέρχεται αποκλειστικά από τον αντιφρονούντα Ρώσο στρατιωτικό χημικό Vil Mirzayanov, χωρίς κάποια άλλη ανεξάρτητη επιβεβαίωση να έχει δημοσιοποιηθεί».(*)Ο Ρώσος χημικός επιστήμονας επί ΕΣΣΔ Vil Mirzanyanov που έγραψε για το «Novichok», σήμερα ζει σε κατοικία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο Πρίνστον του Νιού Τζέρσι των ΗΠΑ.Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP του πήρε συνέντευξη για τις «αποκαλύψεις του» που τώρα βγήκαν και πάλι στην δημοσιότητα: «Είμαι βέβαιος ότι το έκαναν οι Ρώσοι, επειδή εκείνοι είναι που το διαθέτουν και διατηρούν γι΄αυτό απόλυτη μυστικότητα», είπε. Για να προσθέσει: «Είτε οι Ρώσοι το έκαναν ή κάποιοι που διάβασαν το βιβλίο μου».Το βιβλίο του Mirzanyanov είχε εκδοθεί το 2008, πωλείται ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή αντί 8,16 δολαρίων και περιλαμβάνει σειρά από φόρμουλες με τις οποίες κάποιος μπορεί να δημιουργήσει παρόμοια δηλητήρια.Όλα αυτά καθιστούν τον ισχυρισμό της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι εξαιρετικά αμφίβολο, πως μόνη η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την δηλητηρίαση των Skripal, μια και οποιοδήποτε αξιόπιστο εργαστήριο θα μπορούσε να έχει κατασκευάσει παρόμοια τοξική ουσία.Ο θόρυβος που δημιούργησε η υπόθεση που καταγγέλθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή των Κοινοτήτων από την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως φυσιολογική αντίδραση, για να μετατοπισθεί η πολιτική δυσκολία που αντιμετωπίζει η βρετανική κυβέρνηση με την υπόθεση του Brexit.Ήδη το ενδιαφέρον των βρετανικών, αλλά και των διεθνών ΜΜΕ έχει μετατοπισθεί στο «τοξικό σκάνδαλο με ευθύνη του Κρεμλίνου».Η μόνη εφημερίδα που εξέφρασε σκεπτικισμό για το κατά πόσον η ρωσική κυβέρνηση έχει ευθύνη για την υπόθεση δηλητηρίασης είναι η «Irish Times».Πάντως η Μέι απαίτησε και επέτυχε να γίνει ειδική σύσκεψη στο ΝΑΤΟ, το οποίο ωστόσο κατόπιν, εξέδωσε ανακοίνωση που κρίνεται «ασθενική». Επειδή παρέχει μεν υποστήριξη στη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση, αλλά μόνο ζητεί από την Μόσχα να απαντήσει στις βρετανικές καταγγελίες χωρίς ωστόσο να λάβει κάποια αντίμετρα εναντίον της Ρωσίας.Σύμφωνα με την άποψη πολλών αναλυτών, οι βρετανικές καταγγελίες αποτελούν «πύργο από τραπουλόχαρτα» που σίγουρα θα καταρρεύσει.----(*) Robin Black. (2016 Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents. Royal Society of Chemistry)