ΕΕ: Η Μόσχα πρέπει να συνεργασθεί στην έρευνα για τα χημικά όπλα

Δεν έχει τέλος η αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση για την υπόθεση Σκριπάλ.Σύμφωνα με το BBC, η 33χρονη Γιούλια - κόρη του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα - έχει πλέον συνέλθει και μιλάει. Το νοσοκομείο του Σάλσμπερι, αναφέρει ότι η κατάσταση για τον 66χρονο πατέρα της Σεργκέι, «εξακολουθεί να είναι κρίσιμη αλλά σταθερή».Σε έκτακτη σύνοδο του Οργανισμού για την Αποτροπή Διάδοσης των Χημικών Όπλων, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξαν πως η Ρωσία θα πρέπει να συνεργασθεί με τον OPCW.O Βρετανός αντιπρόσωπος στον Οργανισμό John Rollo, υποστήριξε πως η επιμονή της Ρωσίας να συμμετάσχουν στην έρευνα του OPCW, «δείχνει τη νευρικότητα της Μόσχας για όσα συνέβησαν στο Σάλσμπερι» με την τοξική δηλητηρίαση των Σκριπάλ.Πάντως την Τρίτη, ο εκτελεστικός επικεφαλής του Επιστημονικού Δυναμικού του Τεχνολογικού Εργαστηρίου του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Porton Down, Gary Aitkenhead, δήλωσε πως «οι Βρετανοί επιστήμονες έχουν προσδιορίσει πως η νευροπαραλυτική ουσία που χρησιμοποιήθηκε είναι γνωστή ως «novichok», αλλά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ακριβή προέλευσή της».Αυτό ανάγκασε το Φόρεϊν Όφις να παραδεχθεί πως έσβησε το tweet της 2ας Μαρτίου, το οποίο περιείχε ισχυρισμούς ότι «τα εργαστήρια στο Porton Down, έχουν αποδείξεις για τη ρωσική ανάμειξη».Τις απόψεις που έχει εκφράσει και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, έχουν επικρίνει στελέχη της αντιπολίτευσης του Εργατικού Κόμματος, με τη σκιώδη υπουργός Εσωτερικών Diane Abbott να δηλώνει: «Αποδείχθηκε πως ο Μπόρις Τζόνσον παραπλάνησε το κοινό όταν ισχυρίσθηκε πως οι αξιωματούχοι του Πόστρον Ντάουν τον διαβεβαίωσαν για τη ρωσική προέλευση της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση δηλητηρίασης του Σάλσμπερι».Η ανακοίνωση του Φόρεϊν Όφις για το σβήσιμο του επίμαχου tweet το χαρακτηρίζει «άκαιρο» και πως «δεν περιέγραφε ακριβώς τις δηλώσεις του πρεσβευτή».Παρ΄ όλα αυτά κυβερνητικά στελέχη, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ΔΕΝ «έγινε λάθος» ή ΔΕΝ «υπήρξε σύγχυση».Η εκπρόσωπος Laurie Bristow δήλωσε στο Huffington Post πως «ο υπουργός Εξωτερικών έχει ξεκαθαρίσει πως το Porton Down είναι βέβαιο πως πρόκειται για Novichok».Την «κατηγορηματική αυτή δήλωση για τις διαβεβαιώσεις περί ρωσικής ανάμειξης» είχε κάνει ο Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό της Deutsche Welle.Ο ηγέτης των Εργατικών Jeremy Corbyn δήλωσε: «Είναι καιρός ο Τζόνσον να μας απαντήσει στην ερώτηση "πότε ακριβώς παραιτείται από το υπουργείο Εξωτερικών;"».Το Λονδίνο είχε κατηγορήσει ευθέως το Κρεμλίνο σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις πως βρισκόταν πίσω από τη χημική επίθεση του πρώην διπλού πράκτορα και της κόρης του.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Dmitry Peskov, δήλωσε πως «η Βρετανία θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από την Ρωσία γι’ αυτές τις "τρελές κατηγορίες"».Πληροφορίες από Guardian, BBC, RT.com