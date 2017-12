ΕΕ και Αφρικανοί ηγέτες ενώνουν δυνάμεις για το δουλεμπόριο στη Λιβύη

Του Κώστα ΜπετινάκηΠερί τους 700.000 Αφρικανοί μετανάστες είναι παγιδευμένοι σε καταυλισμούς-φυλακές σε διάφορα μέρη της Λιβύης να διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες.Αφρικανικές και ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια επίλυση του απάνθρωπου προβλήματος.Η πρώτη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής συμφωνήθηκε να απομακρυνθούν περί τους 3.800 μετανάστες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη Λιβύη, όπως δήλωσε ο Moussa Faki Mahamat επικεφαλής της Επιτροπής Αφρικανικής Ένωσης (AU), στους δημοσιογράφους.Ο ίδιος είπε πως υπολογίζονται στους 700.000 οι μετανάστες που βρίσκονται στη Λιβύη με τους περισσότερους να διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες και πολλοί έχουν πέσει στα χέρια δουλεμπόρων.Σε διήμερη σύσκεψη στο Αμπιτζάν, πρωτεύουσα της Ακτής του Ελεφαντοστού συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι 80 χωρών της ΕΕ και της AU με στόχο να παρέμβουν στην κυβέρνηση της Λιβύης να τερματιστούν οι απάνθρωπες αυτές συνθήκες.Ειδική επιτροπή επισκέφθηκε καταυλισμό στην Τρίπολη της Λιβύης για να διαπιστώσει τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν οι μετανάστες, Αλλά η λιβυκή κυβέρνηση υποστηρίζει πως υπάρχουν 42 παρόμοιοι καταυλισμοί.Την περασμένη Τρίτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ομόφωνα υπερψήφισε την απόφαση 2388, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπινων ψυχών, καλώντας τις κυβερνήσεις να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους λαθρέμπορους ανθρώπων.Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες δήλωσε συγκλονισμένος από το μέγεθος του ανθρώπινου λαθρεμπορίου στη Λιβύη και διακήρυξε πως «η δουλεία και άλλες απάνθρωπες δραστηριότητες δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα και είναι υποχρέωσή μας να σταματήσουμε αυτά τα εγκλήματα».Δεν είναι πολλές ημέρες που τα δυτικά Μέσα ανακάλυψαν την φρικτή πραγματικότητα που συμβαίνει στη Λιβύη, όπου Αφρικανοί μετανάστες έχουν πέσει στα χέρια λαθρεμπόρων και πωλούνται σε σκλαβοπάζαρα αντί 200 δολαρίων.Όπως επισημαίνει η αμερικανική ιστοσελίδα FAIR που ασχολείται με την παρακολούθηση «προβλημάτων από τα δημοσιεύματα», στις αποκαλύψεις που έκανε το CNN και το BBC για τα ανοικτά σκλαβοπάζαρα στη Λιβύη, παρέλειψαν να αναφερθούν στα βαθύτερα αίτια που έχουν διαμορφώσει την εικόνα χάους που επικρατεί στην βορειο-αφρικανική αυτή χώρα.Το Μάρτιο του 2011 το ΝΑΤΟ αποφάσισε να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον της Λιβύης για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι. Τα αμερικανικά και τα συμμαχικά ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 26.000 αεροπορικές επιδρομές, ενώ εξαπολύθηκαν και εκατοντάδες πύραυλοι Κρουζ καταστρέφοντας κάθε ικανότητα της τότε λιβυκής κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τους αντάρτες που είχαν υποκινηθεί εναντίον του καθεστώτος.Όπως είχε δηλώσει η τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χϊλαρι Κλίντον και εταίροι της από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ «η παρέμβαση έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους».Με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ οι αντικαθεστωτικοί αντάρτες, πολλοί από τους οποίους Ισλαμιστές εξτρεμιστές και υποκινούμενοι από φυλάρχους προς ίδιον όφελος, δεν έκρυβαν πως ανήκαν σε «ταξιαρχίες προώθησης εμπορίας σκλάβων με μαύρο χρώμα». Κάτι που οι πρόσφατες αποκαλύψεις επιβεβαίωσαν.Ο πόλεμος στη Λιβύη τερματίστηκε τον Οκτώβριο του 2011, με τον φρικτό θάνατο του Καντάφι που έπεσε στα χέρια των ανταρτών. Καταγράφηκε η δήλωση της Χϊλαρι Κλίντον στο CBS News (10/20/11) μετά την είδηση του φόνου με βάρβαρο τρόπο του Καντάφι: «Ήρθαμε, είδαμε, πέθανε».Ακόμη και σήμερα, τα δυτικά Μέσα έχουν ξεχάσει το ρόλο που έπαιξε το ΝΑΤΟ στην καταστροφή όλων των κυβερνητικών δομών στη Λιβύη, την αποσταθεροποίηση με την επικράτηση των φυλάρχων και των οπαδών της δουλεμπορίας.Το CNN, στις 14 -11-17, που πρόβαλε το πρώτο βίντεο με το σκλαβοπάζαρο μεταναστών που ο «ακριβότερος» πουλήθηκε για 400$, ουδεμία αναφορά έγινε στο πώς έφτασε στη σημερινή κατάσταση ακυβερνησίας η Λιβύη.Στις 21-11 πάλι το CNN μετέδωσε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις αγορεύσεις των πρεσβευτών από τη Σενεγάλη ως τη Σουηδία, που απέδιδαν το λαθρεμπόριο ανθρώπων στη Λιβύη στο ασταθές καθεστώς και την προφανή έλλειψη εφαρμογής του νόμου. Χωρίς όμως να αναφέρει και πάλι αυτό που προκάλεσε το «ασταθές καθεστώς» στη Λιβύη.Ακόμη και σε άρθρο 1.200 λέξεων το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο, αναφερόμενο σε καταγγελίες της "Human Rights Watch’’, απέδωσε τα δεινά στη Λιβύη στην «εξέγερση του 2011». Κουβέντα για τη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση.Οι πληροφορίες για τα σκλαβοπάζαρα στη Λιβύη είδαν το φως της δημοσιότητας από το BBC (18/11/17), των New York Times (20/11/17), την Deutsche Welle (όπως αναδημοσίευσε και η USA Today στις 23/11/17) και το Associated Press, με αναδημοσίευση στην Washington Post, (23/11/17). Σε αυτές ούτε υπήρξε αναφορά στον πόλεμο του 2911 και το ρόλο του ΝΑΤΟ.Μόνη εξαίρεση υπήρξε άρθρο των New York Times στις 14 Απριλίου 2017 στο οποίο άμεσα συνδέονται οι ΝΑΤΟϊκές πολεμικές επιχειρήσεις του 2011 με την καταστροφή και το πολιτικό χάος που επακολούθησε στη Λιβύη.Η τύχη των μεταναστών στα σκλαβοπάζαρα στη σημερινή Λιβύη αποτελεί το «χρυσάφι» για τις δυνάμεις που επικράτησαν μετά τον πόλεμο του 2011.