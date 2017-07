«Έφυγε» η Ζαν Μορό

Η ηθοποιός Ζαν Μορό, ίνδαλμα του γαλλικού κινηματογράφου, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπός της.Η ηθοποιός, με την αισθησιακή ομορφιά και την απαράμιλλη επιβλητική φωνή, η οποία γοήτευσε τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στα 65 χρόνια της καριέρας της, απεβίωσε στο διαμέρισμά της, διευκρίνισε η Ζαν Οτεσέρ, δήμαρχος του 8ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας.Γεννήθηκε το 1928 στο Παρίσι από Γάλλο πατέρα και Αγγλίδα μητέρα. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1947 στο θέατρο, έγινε βασικό στέλεχος της Κομεντί Φρανσαίζ την περίοδο 1947-1951 (τότε ήταν το νεότερο σε ηλικία μέλος αυτού του οργανισμού).Έλαβε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών (από κοινού με τη Μελίνα Μερκούρη) για το Μοντεράτο Καντάμπιλε, της Μαργκερίτ Ντιράς, το BAFTA καλύτερης ξένης ηθοποιού για το Βίβα Μαρία και το Σεζάρ Α’ γυναικείου ρόλου για το La vieille qui marchait dans la mer. Για τη συνολική της προσφορά έλαβε τον Τιμητικό Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, το Τιμητικό BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, την Τιμητική Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου και το Τιμητικό Σεζάρ.Διετέλεσε πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών δύο φορές, το 1975 και το 1995, και πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Βερολίνου το 1983.Παντρεύτηκε δύο φορές: με τον Γάλλο σκηνοθέτη και ηθοποιό Ζαν Λουί Ρισάρ (1949-1956), με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Ζερόμ, και με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γουίλιαμ Φρίντκιν (1977-1979).Σύμφωνα με πληροφορία του περιοδικού Closer, η οικιακή της βοηθός βρήκε την Ζαν Μορό νεκρή όταν πήγε στις 7.30 το πρωί στο σπίτι της οδού Φομπούρ Σεντ-Ονορέ για να αρχίσει τη δουλειά της.1949 Dernier amour1950 Meurtres (Ο τρίτος αδελφός)1950 Pigalle-Saint-Germain-des-Pres1952 L'homme de ma vie1952 Il est minuit, docteur Schweitzer1953 Dortoir des grandes (Η κολασμένη του παρθεναγωγείου)1953 Julietta (Τα καπρίτσια της Ζυλιέττας)1954 Touchez pas au grisbi (Ας με κρίνει η κοινωνία)1954 La reine Margot (Βασίλισσα Μαργκό)1954 Secrets d' alcôve (Τα μυστικά της κρεββατοκάμαρας)1954 Les intrigantes1955 Les hommes en blanc (Το προσκέφαλο του πόνου)1955 Gas-oil (Στον κλοιό των γκάγκστερς)1955 M'sieur La Caille1956 Le salaire du péché1957 Jusqu'au dernier (Η σπείρα του ματωμένου κύκλου)1957 Les louves (Οι λύκαινες)1958 Échec au porteur1958 L'étrange Monsieur Steve (Κολασμένοι ερασταί)1958 Trois jours à vivre (Ο μελλοθάνατος)1958 Ascenseur pour l'échafaud (Ασανσέρ για δολοφόνους / Μια νύχτα του Σαββάτου)1958 Le dos au mur (Ο δολοφόνος δεν είμαι εγώ)1958 Les amants (Οι εραστές)1959 Les liaisons dangereuses (Επικίνδυνες σχέσεις)1959 Les 400 coups (Τα 400 χτυπήματα)1960 Moderato cantabile (Μοντεράτο καντάμπιλε)1960 Le dialogue des Carmélites (Διάλογοι Καρμελιτισσών)1960 Five Branded Women (Η Γιοβάνκα και οι άλλες)1961 La notte (Η νύχτα)1961 Une femme est une femme (Η κυρία θέλει έρωτα)1962 Eva (Εύα)1962 Jules et Jim (Ζυλ και Τζιμ / Απολαύστε το κορμί μου)1962 Le procès (Η δίκη)1963 La baie des anges (Το λιμάνι των αγγέλων)1963 Peau de banane (Καυτό πεζοδρόμιο)1963 Le feu follet (Η φλόγα που τρεμοσβήνει)1963 The Victors (Οι νικητές)1964 Le journal d'une femme de chambre (Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας)1964 The Yellow Rolls-Royce (Η κίτρινη Ρολς-Ρόυς)1964 Mata Hari, agent H21 (Μάτα Χάρι, πράκτωρ Χ-21)1964 The Train (Το τραίνο)1965 Campanadas a medianoche (Οι καμπάνες του μεσονυχτίου / Φάλσταφ)1965 Viva Maria! (Βίβα Μαρία)1966 Mademoiselle (Φλογισμένη σάρκα)1967 The Sailor from Gibraltar (Ο ναύτης του Γιβραλτάρ)1967 Le plus vieux métier du monde (Το πιο παλιό επάγγελμα του κόσμου)1967 La mariée était en noir (Η νύφη φορούσε μαύρα)1968 Histoire immortelle (Αθάνατη ιστορία)1968 Great Catherine (Μεγάλη Αικατερίνη)1969 Le corps de Diane1969 Le petit théâtre de Jean Renoir1970 Monte Walsh (Μόντυ Γουώλς)1970 Alex in Wonderland1971 Comptes à rebours (Τώρα θα πληρώσεις, δολοφόνε!)1971 L'humeur vagabonde1972 Chère Louise (Παράνομη ευτυχία)1972 Nathalie Granger1973 Joanna Francesa1974 Les valseuses (Ο χορός των διεφθαρμένων)1974 La race des 'seigneurs' (Ο αριβίστας)1974 Je t'aime1975 Souvenirs d'en France (Αναμνήσεις από τη Γαλλία)1975 Hu-Man1976 Lumière (Φως)1976 M. Klein (Μίστερ Κλάιν)1976 The Last Tycoon (Ο τελευταίος των μεγιστάνων)1981 Your Ticket Is No Longer Valid (Η αυτοκρατορία της ηδονής)1981 Plein Sud (Ερωτικά καπρίτσια)1982 Mille milliards de dollars1982 Querelle (Ο καβγατζής)1982 La truite (Η πέστροφα)1986 Le paltoquet1986 Sauve-toi, Lola1987 Le miraculé1988 La nuit de l'océan1989 Jour apres jour1990 Nikita (Νικίτα)1990 Alberto Express1990 La femme fardée (Η μακιγιαρισμένη γυναίκα)1991 Anna Karamazoff1991 Unitl the End of the World (Μέχρι το τέλος του κόσμου)1991 Το μετέωρο βήμα του πελαργού1991 La vieille qui marchait dans la mer1992 L'amant (Ο εραστής)1992 A demain1992 Die Abwesenheit1993 Map of the Human Heart (Περιπέτεια στον παγωμένο Βορρά)1993 The Summer House (Όλα του γάμου δύσκολα)1993 Je m'appelle Victor1995 Les cent et une nuits1995 Al di là delle nuvole (Πέρα από τα σύννεφα)1996 The Proprietor (Η επιστροφή)1996 I Love You, I Love You Not (Αγάπη μοναδική)1997 Un amour de sorcière (Μαγικός έρωτας)1998 Ever After (Παραμυθένιος έρωτας)2000 Il manoscritto del principe2001 Lisa2001 Cet amour-là (Αυτή η αγάπη)2005 Le temps qui reste (Ο χρόνος που απομένει)2006 Roméo et Juliette2007 Desengagement (Βίαιη απόσυρση)2008 Plus tard tu comprendras2009 Visage (Ένοχα πρόσωπα)2009 Kérity, la maison des contes (Kérity, το σπίτι των παραμυθιών)2012 Gebo et son ombre (Ο Γκέμπο και η σκιά του)2012 Une Estonienne à Paris2015 Le talent de mes amis