Εφημερίδα στις ΗΠΑ «αγόρασε» πληροφορία για εξώγαμο παιδί του Τραμπ μόνο και μόνο για να τη «θάψει»

Η εβδομαδιαία σκανδαλοθηρική εφημερίδα National Enquirer κατέβαλε 30.000 δολάρια σε έναν άλλοτε πορτιέρη του Πύργου Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωνε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκτήσει μυστικά παιδί με υπάλληλό του, πληροφορία που ουδέποτε επιβεβαιώθηκε, αλλά δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό New Yorker.



Ο αρχισυντάκτης της ταμπλόιντ εφημερίδας, ο Ντίλαν Χάουαρντ, είχε αναφερθεί στην πληρωμή σε άρθρο του στο Radar Online, ιστότοπο που ανήκει στον ίδιο όμιλο που τυπώνει την εβδομαδιαία εφημερίδα, τον American Media Inc (AMI).



Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο AMI αρνήθηκε ότι έγινε ποτέ τέτοια πληρωμή.



Όμως, επικαλούμενο έξι πηγές προσκείμενες στον AMI που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, το New Yorker έγραψε πως αφού αγόρασε την αποκλειστικότητα της πληροφορίας, η Νάσιοναλ Ινκουάιρερ επέλεξε εσκεμμένα να μην τη δημοσιεύσει ποτέ.



Ο όμιλος διέψευσε τη συγκεκριμένη εκδοχή των γεγονότων με ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, διαβεβαιώνοντας ότι ουδέποτε έχει αγοράσει την αποκλειστικότητα μιας πληροφορίας με σκοπό να τη θάψει.



Η απόφαση να μη δημοσιευθεί η πληροφορία για το παιδί, ένα κορίτσι που με βάση τις πληροφορίες σήμερα θα είναι 29 ετών, πάρθηκε έπειτα από έρευνα που έδειξε ότι δεν ήταν «αξιόπιστη», κατά τον AMI.



Ο συντάκτης του άρθρου που δημοσιεύθηκε στο New Yorker, ο Ρόναν Φάροου -γιος του Γούντι Άλεν και της Μία Φάροου- σημειώνει πως δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πράγματι απέκτησε μυστικά παιδί με υπάλληλό του.



Ο Φάροου είναι ο συγγραφέας του ενός από τα δύο άρθρα που οδήγησαν στο ξέσπασμα του σκανδάλου του Χάρβεϊ Γουάινστιν τον Οκτώβριο.



Στο άρθρο του New Yorker σημειώνεται, με βάση όσα είπαν έξι πηγές προσκείμενες στον AMI, πως παρά τη διαβεβαίωση του ομίλου περί του αντιθέτου, η πρακτική catch-and-kill είναι εξαιρετικά συνηθισμένη σε αυτόν. Ο όρος παραπέμπει στην εξασφάλιση των αποκλειστικών δικαιωμάτων μιας πληροφορίας με μοναδικό σκοπό να μη δημοσιευθεί.



Πάντα σύμφωνα με το περιοδικό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AMI, ο Ντέιβιντ Πέκερ, είναι φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και έχει κάνει επανειλημμένα χάρες στον σημερινό πρόεδρο.



Στα μέσα Φεβρουαρίου το Νιού Γιόρκερ είχε αναφερθεί στην υπόθεση της άλλοτε playmate του περιοδικού Playboy, της Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, που είπε πως έλαβε 150.000 δολάρια από τη Νάσιοναλ Ινκουάιρερ τον Αύγουστο του 2016 με αντάλλαγμα να αφηγηθεί αποκλειστικά στην ταμπλόιντ λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά το περιοδικό ο AMI είχε αποφασίσει να μη δημοσιεύσει ποτέ τη μαρτυρία της, για να προστατεύσει τον μεγιστάνα.



Ο δικηγόρος Μάικλ Κόεν, ένας από τους πιο πιστούς συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ, έχει παραδεχθεί πως κατέβαλε 130.000 δολάρια στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, κατά κόσμο Στέφανι Κλίφορντ, για να αγοράσει τη σιωπή της για μια σεξουαλική συνεύρεση που λέει πως είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Ο αμερικανός πρόεδρος έχει διαψεύσει πως είχε οποιαδήποτε σχέση με τη ΜακΝτούγκαλ ή την Κλίφορντ.



Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Οργανισμός Τραμπ, η εταιρεία συμμετοχών που διαχειρίζεται τα συμφέροντα του μεγιστάνα των ακινήτων, δεν έδωσε καμία συνέχεια.



