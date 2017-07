Έκθεση-κόλαφος για τους Ρομά

Τα «φτιασίδια» στο ανθρωπιστικό πρόσωπο της «πολιτισμένης» Ευρώπης αφαιρεί πρόσφατο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, μέσα από το οποίο αποκαλύπτεται η απάνθρωπη στάση της Ευρώπης έναντι της -επί αιώνες- καταδιωκόμενης κοινωνίας των Ρομά.Στο σχέδιο έκθεσής της, η Σουηδή ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών Soraya Postσυμπεραίνει, με σκληρό τρόπο, ότι «οι Ρομά αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζονται επί αιώνες με αδιανόητο και απαράδεκτο τρόπο» και ξεμπροστιάζοντας την ευρωπαϊκή υποκρισία αναφέρει: «Τους στέρησαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τους υποδούλωσαν, τους αποκλήρωσαν, τους εκδίωξαν, τους εξόντωσαν και ακόμη και οι χειραφετημένες κοινωνίες μας δεν έχουν καταφέρει να ξεριζώσουν την κοινωνική αθιγγανοφοβία. Ως αθιγγανοφοβία ορίζεται η πεποίθηση ότι οι Ρομά είναι κατώτεροι, ικανοί για λίγα, χωρίς καμία προοπτική ή επιθυμία να συμβαδίσουν με την υπόλοιπη κοινωνία, ανίκανοι να γίνουν σωστοί πολίτες των χωρών στις οποίες κατοικούν εδώ και αιώνες· αθιγγανοφοβία είναι επίσης οι πράξεις που βασίζονται σε αυτήν την πεποίθηση».Εξαιτίας της απουσίας πραγματικής δέσμευσης για την αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας επί δεκαετίες, η ζωή των περισσότερων Ρομά ανά την Ευρώπη είναι θλιβερή και χωρίς προοπτικές, συμπεραίνει το σχέδιο ψηφίσματος και υπογραμμίζει:Παρόλο που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από όλο και μεγαλύτερη πολυμορφία, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Discrimination in the EU in 2015» (Διακρίσεις στην Ε.Ε. το 2015) καταδεικνύει ότι το 20% των ερωτηθέντων θα αισθανόταν άβολα αν έπρεπε να εργάζεται με έναν Ρομά και μόλις το 45% δεν θα είχε ενδοιασμούς αν ο γιος ή η κόρη του είχε σχέση με Ρομά.Οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διάκρισης στην Ε.Ε., γεγονός που καταδεικνύεται και στα αποτελέσματα της έρευνας EU-MIDIS που περιγράφει μια απαράδεκτη εικόνα της πραγματικότητας που ζουν οι Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση:- Το 80% των γονέων Ρομά και των παιδιών τους είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο της φτώχειας, έναντι 17% του γενικού πληθυσμού.- Το ένα τρίτο των παιδιών Ρομά είναι πιθανό να πάει για ύπνο χωρίς να έχει φάει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.- Το 47% των παιδιών δεν λαμβάνει προσχολική εκπαίδευση.- Το ένα τρίτο των νοικοκυριών Ρομά ζει σε σπίτι χωρίς τρεχούμενο νερό, μία στις δύο οικογένειες Ρομά ζει χωρίς τουαλέτα, ντους ή μπάνιο μέσα στο σπίτι της. Το ένα στα πέντε νοικοκυριά ζει σε σπίτι με στέγη που στάζει, έχει υγρασία στους τοίχους και στα θεμέλια ή σαπισμένα κουφώματα.- Το 63% των νέων Ρομά ηλικίας 16-24 δεν είχε απασχόληση, ούτε λάμβανε εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας MIDISII.- Το 41% των Ρομά αισθάνεται ότι έχει πέσει θύμα διακριτικής μεταχείρισης στο σχολείο, στους χώρους εργασίας, στον τομέα της στέγασης και στα νοσοκομεία.- Από έρευνες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατίαδιαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας των παιδιών Ρομά είναι κατά 2 έως 6 φορές μεγαλύτερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού.- Το προσδόκιμο ζωής των Ρομά είναι κατά 10 έτη μικρότερο από αυτό του μέσου Ευρωπαίου.- Αρκετά νοσοκομεία στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία διαθέτουν χωριστές και υποβαθμισμένες μαιευτικές κλινικές,ενώ οι γυναίκες Ρομά πέφτουν θύματα φυλετικής και σωματικής κακοποίησης στη διάρκεια του τοκετού.-Ο σχολικός διαχωρισμός είναι μια επαίσχυντη πραγματικότητα ανά την Ευρώπη. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 στην Τσεχική Δημοκρατία, οι μαθητές Ρομά αντιστοιχούσαν στο 3,7% επί του συνόλου των μαθητών σε όλα τα πρωτοβάθμια σχολεία, ενώ αποτελούν το 30,9% του συνόλου των μαθητών που ακολουθούν προγράμματα σπουδών για παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση.21-Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι το 20% των Ρομά στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία έχει φοιτήσει σε σχολείο ή τάξη που αφενός είναι ειδικής αγωγής και αφετέρου αποτελείται αποκλειστικά ή κυρίως από Ρομά. Ανάλογα φαινόμενα έχουν εμφανιστεί και σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Ο ένας στους δύο Ρομά στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία έχει φοιτήσει σε κανονικό σχολείο ή τάξη που αποτελείται αποκλειστικά ή κυρίως από Ρομά. Η εικόνα στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία δεν είναι πολύ διαφορετική.- Στη Σουηδία το 2010, το 80% των Ρομά ήταν χωρίς εργασία, στην Ισπανία ένα ποσοστό 38,5% των Ρομά έχει μισθωτή απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 83,6%.- Ως αποτέλεσμα του πολέμου στα Βαλκάνια, μεγάλος αριθμός Ρομά στην Ιταλία είναι απάτριδες ή κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κατάσταση του απάτριδος. Χιλιάδες παιδιά των Ρομά που έχουν γεννηθεί στην Ιταλία βρίσκονται αβοήθητα χωρίς νομική υπόσταση και χωρίς τα βασικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι οι οικογένειές τους ζουν στην Ιταλία εδώ και δεκαετίες.- Στη Ρουμανία εκτιμάται ότι γύρω στους 15.000 Ρομά ζουν χωρίς πιστοποιητικό γέννησης, με αποτέλεσμα να μην έχουν το δικαίωμα στην ταυτότητα και στην ουσιαστική αναγνώρισή τους ως πολιτών.- Οι γυναίκες Ρομά υφίστανται εδώ και δεκαετίες αναγκαστική στείρωση στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και στη Σουηδία.Και το σχέδιο ψηφίσματος αναφέρει ορισμένα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, ιστορικά στοιχεία:Το 25-50% της κοινότητας των Ρομά στην Ευρώπη εξολοθρεύθηκε στο Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, στη Δίκη της Νυρεμβέργης κανένας δεν δικάστηκε επειδή έστειλε Ρομά στους θαλάμους αερίων, το δικαστήριο δεν κάλεσε μάρτυρες Ρομά και κανένας Ρομά δεν αποκαταστάθηκε για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος του λαού του.Το Ολοκαύτωμα των Ρομά αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον Γερμανό καγκελάριο Helmut Schmidt. Στο Άουσβιτς εγκαινιάστηκε μόνιμη έκθεση με θέμα την «Εξολόθρευση των Ευρωπαίων Ρομά» μόλις το 2001.Στο Βερολίνο, το πρώτο μνημείο προς τιμή του Ολοκαυτώματος των Ρομά εγκαινιάστηκε μόλις το 2012. Τα θύματα του Ολοκαυτώματος των Ρομά δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί δεόντως σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία το άλλοτε στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ρομά, το Lety, είναι σήμερα χοιροτροφείο!