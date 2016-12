Έκανε δωρεές εκατομμυρίων και βοηθούσε ανθρώπους χωρίς να το διαφημίζει

Κανείς δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει ότι ο Τζορτζ Μάικλ υπήρξε ένας καλλιτέχνης που διαμόρφωσε το ρου της σύγχρονης μουσικής τα τελευταία 35 χρόνια . Oυδείς μπορεί να κρύψει την μάχη με την κατάθλιψη και τις ουσίες, τις συλλήψεις και την σκανδαλώδη αποκάλυψη των σεξουαλικών του προτιμήσεων, αφού όλα έγιναν πρωτοσέλιδα και πρώτες ειδήσεις.Αυτό όμως που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι η έντονη φιλανθωπική δράση του για την οποία ο ίδιος δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να μιλά και συχνά απαιτούσε ακραία μυστικότητα γι αυτήν.Όμως πλέον μετά θάνατον όλα αρχίζουν να βγαίνουν στο φως. Δεν ήταν μόνο οι δωρεές εκατομμυρίων σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα εκείνουν που καταπολεμούν τον καρκίνο και το AIDS εξαιτίας τον οποίων έχασε την μητέρα του και τον πρώτο έρωτα της ζωής του.Δεν ήταν μόνο η συμμετοχή φιλανθρωπικές πράξεις για καλούς σκοπούς, όπως το θρυλικό «Do they know it's Christmas» για την καταπολέμηση της πείνας στην Αιθιοπία.Ήταν για παράδειγμα το φιλοδώρημα των... 6.000 δολαρίων σε μία σερβιτόρα όταν έμαθε ότι αυτή θέλει να γίνει νοσοκόμα και η αποκάλυψη ότι όταν μια παίχτρια τηλεπαιχνιδιού απέτυχε να συγκεντρώσει 15.000 λίρες που χρειαζόταν για μία εξωσωματική, επικοινώνησε ο ίδιος με την παραγωγή, ώστε να μπουν μυστικά τα χρήματα στο λογαριασμό της... Ήταν η ιδιωτική συναυλία που έδωσε στις νοσοκόμες όπου έζησε τις τελευταίες ημέρες η μητέρα του για να τις ευχαριστήσει για τη φροντίδα τους.Ήταν όλα αυτά που έρχονται σιγά σιγά στο φως από μεμονωμένους ανθρώπους ή οργανισμούς και φορείς που νιώθουν πλέον την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν για όσα έπραξε για αυτούς εν ζωή χωρίς κανείς να τα γνωρίζει...