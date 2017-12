Ερευνητής του FBI αποκλείσθηκε από την έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές λόγω Τραμπ

Ένας από τους πλέον έμπειρους ερευνητές του FBI αποκλείσθηκε από την έρευνα για την ανάμειξη της Μόσχας στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ μετά τον εντοπισμό μηνυμάτων του κατά του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Washington Post και New York Times.



Ο Πίτερ Στροκ, αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας του FBI, βρισκόταν μέχρι το καλοκαίρι στην πρώτη γραμμή της έρευνας που διεξάγεται από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ για την ανάμειξη της Μόσχας και ενδεχόμενη συνέργεια ανάμεσα σε μέλη του επιτελείου της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ και το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τα δύο δημοσιεύματα που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές.



Η αποκάλυψη αυτή γίνεται σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την έρευνα, την επομένη της ανακοίνωσης της απαγγελίας κατηγοριών κατά του Μάικλ Φλιν, πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα στους πράκτορες του FBI για την υπόθεση αυτή και δέχθηκε να συνεργασθεί με τη δικαιοσύνη.



Ο Πίτερ Στροκ «εθεωρείτο ένας από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους πράκτορες της υπηρεσίας αντικατασκοπείας του FBI», αναφέρεται στο δημοσίευμα των New York Times. Είχε συμμετάσχει στην έρευνα για την χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Χίλαρι Κλίντον, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.



Σύμφωνα με την Washington Post, εκείνη την εποχή, ο Πίτερ Στροκ διατηρούσε σχέση με μία δικηγόρο του FBI. Οι δύο είχαν τότε ανταλλάξει μηνύματα επικριτικά για τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα υπέρ της αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές Χίλαρι Κλίντον.



«Ο κ. Στροκ μετακινήθηκε το καλοκαίρι από την έρευνα του κ. Μιούλερ στην υπηρεσία Ανθρώπινων Πόρων του FBI, όπου και παραμένει έκτοτε», διευκρινίζεται στο δημοσίευμα των New York Times.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ