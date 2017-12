Γαλλία: Ο πρίγκιπας της Σ. Αραβίας αγόρασε την ακριβότερη κατοικία του κόσμου

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας είναι ο μυστηριώδης αγοραστής του «Μεγάρου του Λουδοβίκου ΙΔ΄», την ακριβότερης κατοικίας στον κόσμο, που πουλήθηκε πρόσφατα έναντι ποσού 275 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζει η εφημερίδα New York Times.Η πολυτελέστατη κατοικία, που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι, πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από την γαλλική μεσιτική εταιρεία Daniel Feau που ειδικεύεται στα πολυτελή ακίνητα. Εκείνη την εποχή δεν είχε διαρρεύσει η ταυτότητα του νέου ιδιοκτήτη, παρά μόνο ότι καταγόταν «από τη Μέση Ανατολή».Το ακίνητο κατασκευάστηκε το 2011 στην κοινότητα Λουβεσιέν, στα δυτικά του Παρισιού. Το ονόμασαν «Πύργο του Λουδοβίκου ΙΔ΄» προς τιμή του «βασιλιά Ήλιου» που κυβέρνησε τη Γαλλία τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Αν και υποτίθεται ότι πρόκειται για μίνι αντίγραφο του περίφημου ανακτόρου των Βερσαλλιών, συνδυάζει την αρχιτεκτονική του 17ου αιώνα με τη σύγχρονη τεχνολογία: έχει αίθουσα κινηματογράφου, ένα τεράστιο ενυδρείο ενώ τα σιντριβάνια του ελέγχονται εύκολα μέσω ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου.Η συνολική επιφάνειά του ξεπερνά τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα.Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης του Πύργου είναι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, ο νέος ισχυρός άνδρας της χώρας του, ο οποίος ωστόσο κηρύσσει τη λιτότητα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς.Ο γαλλικός ιστότοπος Mediapart είχε επίσης αναφέρει, από τον περασμένο Ιούλιο, ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ήταν εκείνος που αγόρασε το πολυτελές ακίνητο.Σύμφωνα πάντα με τη NYT, η εταιρεία Prestigestate SARL του Λουξεμβούργου διαχειρίζεται τις γαλλικές εταιρείες που φέρονται ως ιδιοκτήτριες του «Château Louis XIV». Με τη σειρά της, η Prestigestate SARL ελέγχεται από την Eight Investment. Ο Τάμερ Νασίεφ, που στον ιστότοπο LinkedIn εμφανίζεται ως «πρόεδρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων του πρίγκιπα διαδόχου» είναι ένας από τους διευθυντές τόσο της Eight Investment όσο και της Prestigestate SARL. Σύμφωνα με έγγραφα που έχει στην κατοχή της η εφημερίδα, η Eight Invstement είναι «ιδιοκτησία των μελών της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας».Η ίδια εταιρεία αγόρασε επίσης το 2015 ένα γιοτ έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων και τον πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Σωτήρας του Κόσμου» (Salvator mundi) σε δημοπρασία, έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων.Οι σαουδαραβικές αρχές που ρωτήθηκαν για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.Πηγή: ΑΠΕ