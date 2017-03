Η δυτική προπαγάνδα εναντίον του Πούτιν και η 100ή επέτειος της Επανάστασης των Μπολσεβίκων

Υπάρχει ένας ρωσικός ιστότοπος, ο «inosmi» = ξένα ΜΜΕ, που μεταφράζει τα προπαγανδιστικά ρωσοφοβικά άρθρα των δυτικών Μέσων στα ρωσικά. Τα άρθρα αυτά τα δημοσιεύει, ώστε οι Ρώσοι να δουν με τα ίδια τους τα μάτια πόσα ψέματα λένε και γράφονται στα δυτικά Μέσα καθημερινά για τους Ρώσους.Κι ύστερα είναι πολλοί που απορούν γιατί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ρωσικό κοινό έχει αρχίσει να αποκτά αντι-δυτικά αισθήματα λόγω της αντι-ρωσικής και της προπαγάνδας εναντίον του Πούτιν.Δεν ξεχνώ το σχόλιο του Bill O’ Reilly στο Fox News, που αποκάλεσε τον πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν «δολοφόνο». Για να δώσει αφορμή στον πρόεδρο Τραμπ να απαντήσει: «Κι εμείς έχουμε δολοφόνους. Νομίζετε πως η χώρα μας είναι τόσο αθώα;».Ή τον υπερσυντηρητικό γερουσιαστή John McCain να αποκαλεί από την έδρα του ομιλητή στο Κογκρέσο να χαρακτηρίζει τον ρώσο πρόεδρο «συνταγματάρχη της KGB, χασάπη και αλήτη».Αυτή η κακιά KGB, όταν τόσα ακούγονται όλο αυτό τον καιρό για την CIA…Η ιστορία είχε αρχίσει να γράφεται με την Οκτωβριανή –λεγόμενη – επανάσταση του 1917, αν και με την αλλαγή του ημερολογίου τα πράγματα έχουν μπερδευτεί λίγο χρονολογικά.Το καλοκαίρι του 1918, (ουδείς το θυμάται αυτό στις ΗΠΑ, αλλά και σπανίως αναφέρεται στον παγκόσμιο Τύπο), 13.000 Αμερικάνοι στρατιώτες είχαν σταλεί για να καταπνίξουν τους επαναστάτες, που προσπαθούσαν να εγκαθιδρύσουν τη σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Δύο χρόνια και μετά από χιλιάδες απώλειες αργότερα, τα αμερικάνικα στρατεύματα εγκατέλειψαν στο ρωσικό έδαφος, μι ακαι δεν κατόρθωσαν να καταπνίξουν την δημιουργία του κράτους των Μπολσεβίκων, όπως το περιγράφει ο Winston Churchill στην Ιστορία του (*).Η σουρεαλιστική αυτή αντι-ρωσική προπαγάνδα, μου ήρθε στο νου, καθώς πέρασε ένας μήνας, κι ψάχνοντας στα δυτικά έντυπα, δεν βρήκα κάποια αναφορά για μια επέτειο που συγκλόνισε τον κόσμο: Τον Φεβρουάριο είχαμε την 100ή επέτειο από το ξέσπασμα της Ρωσικής Επανάστασης. Ή της Επανάστασης των Μπολσεβίκων - σε όσους αρέσει έτσι.φωτο: RIA Novosti1. Αλλά πάμε πολύ μακριά. Από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, - θυμίζει ο William Blum (**)οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην απόπειρα:# Ανατροπής περισσότερων από 50 εκλεγμένων κυβερνήσεων.# Εχουν βομβαρδίσει περισσότερες από 30 χώρες.# Έχουν συμμετάσχει στην απόπειρα δολοφονίας περισσότερων από 50 ξένων ηγετών.# Έχουν αποπειραθεί να καταστείλουν λαϊκά κινήματα σε τουλάχιστον 20 χώρες.Χώρια τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση με οδηγίες για βασανιστήρια, ή την άμεση συμμετοχή αμερικάνων πρακτόρων σ΄αυτά. Και ούτε λόγος να γίνεται για του συμμάχους δικτάτορες που είχε η Ουάσιγκτον τα τελευταία 75 χρόνια.Ελάχιστοι από τους αμερικάνους στρατιώτες που πολεμούσαν στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, γνώριζαν πολλά για την Ναζιστική ιδεολογία. Ούτε εκείνοι που πολέμησαν στο Βιετνάμ, τι σημαίνει ακριβώς «κομμουνισμός». Πίστευαν μόνο ότι η πατρίδα τους είναι ένα ξχωριστο κομμάτι στον κόσμο, κάτι πιο πολύτιμο κι από διαμάντι.Το αποκορύφωμα της αντι-ρωσικής προπαγάνδας φτάνει μετά την ανατροπή από τις ΗΠΑ της εκλεγμένης ουκρανικής κυβέρνησης το 2014, που υποχρέωσε τους «ρωσόφιλους» (για τα δυτικά ΜΜΕ –δηλαδή τους ρωσόφωνους και Ρώσους κατοίκους της ανατολικής ουκρανικής επαρχίας Ντονμπάς, να κηρύξουν «ανεξαρτησία» από το Κίεβο, και τη Ρωσία να προσαρτήσει την Κριμαία.Κάτι που για τα «ανεξάρτητα» δυτικά Μέσα, αποτελούσε «ρωσική εισβολή».Αρκεί να έχει διαβάσει κάποιος, μερικά άρθρα στους New York Times, την Washington Post, η σχεδόν καθημερινά τις μεταδίδει το Associated Press.Flashback στo 1917: Τη χρονιά που σημάδεψε τον ΚόσμοΟι δισταγμοί για την υπενθύμιση έστω της επετείου ενός τόσο σημαντικού ιστορικού γεγονότος, μπορεί να οφείλεται στον τρόμο που επικρατεί στην παγκοσμιοποιημένη επικρατούσα τάξη των πραγμάτων το ενδεχόμενο να υπάρξουν και πάλι τριγμοί στο καπιταλιστικό πρότυπο.Ασχέτως αν σήμερα το πρότυπο καθεστώς που προέκυψε από την Ρωσική Επανάσταση έχει ξεθωριάσει ακόμη και στη μνήμη των περισσότερων. Ακόμη και στην Κίνα.Έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει πλέον ούτε Αυστρουγγρική Αυτοκρατορία να διαλυθεί ούτε Γερμανοί Σπάρτακοι (***) στην Αυστρία. Ουγγαρία και Πολωνία.Η Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917 ( 22Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 1917 ή 7-16 Μαρτίου, ανάλογα με ποιο ημερολόγιο γίνεται αναφορά) είχε αγαθές προθέσεις όταν ξεσπούσε στο Πέτρογκραδ σημερινή Αγία Πετρούπολη.Επειδή οι Ρώσοι είχαν μπαφιάσει από την διάρκεια και τις απώλειες από το συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Γερμανίας.Από εκεί και πέρα, τι έγινε με την προσωρινή κυβέρνηση Κερένσκι, την Οκτωβριανή Επανάσταση (του Νοεμβρίου) την ΕΣΣΔ και την διάλυσή της είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία…===(*) Winston Churchill, The Second World War, Vol. IV (1951), σελίς 428.(**) William Blum, «Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower», κεφάλαιο 18.(***) Η λεγεώνα Spartacus υπό την Rosa Luxemburg χάθηκε μετά τον θάνατό της.