To Far Cry 5 κυκλοφορεί για PlayStation 4, Xbox One και PC (PCDD).

Εσείς έχετε προετοιμαστεί για μια ενδεχόμενη καταστροφή του κόσμου; Είστε καλυμμένοι σε μια περίπτωση, που μπορεί να δούμε το τέλος του πολιτισμού; Τον αφανισμό της οργανωμένης κοινωνίας; Οι preppers είναι.Ο όρος "σαρβαϊβαλισμός" έχει τις βάσεις του στη δεκαετία του 1960. Αποτελεί ένα κίνημα κάποιων ομάδων ανά τον κόσμο, που έχει τη βάση του κυρίως στις ΗΠΑ και αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με σκοπό την προστασία τους και την επιβίωσή τους, έπειτα από μια ενδεχόμενη μαζική καταστροφή, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.Οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται και survalists ή preppers (προέρχεται από το ρήμα prepare, που σημαίνει προετοιμάζω/-ομαι). Οι επιζώντες της επόμενης ημέρας εστιάζουν στην επιβίωσή τους κατά έναν ενδεχόμενο κατακλυσμό ή μαζική καταστροφή, ενώ παράλληλα προσπαθούν να βοηθήσουν και την κοινωνία τους.Η συνεχιζόμενη ανησυχία για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και διάφορες ελλείψεις των αστικών κέντρων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οδήγησαν κάποιους Αμερικανούς στην ενστικτώδη αναζήτηση καταφυγίου και παράλληλα σε διαδικασίες προετοιμασίας για το χειρότερο δυνατό σενάριο.Από τότε λοιπόν ξεκίνησε ως σύλληψη η κατασκευή καταφυγίου, που θα προστάτευε τους πολίτες σε πυρηνικό πόλεμο. Κάποιοι επιφανείς άνδρες της εποχής είχαν σχεδιάσει την κατασκευή καταφυγίων σε όλη την έκταση των ΗΠΑ, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να προστατέψουν εκατομμύρια πολιτών. Αντίστοιχα καταφύγια κατασκευάστηκαν στη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, αλλά και τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ.Η έννοια της προετοιμασίας άρχισε να εξατομικεύεται στα μετέπειτα χρόνια, καθώς οι κυβερνήσεις σταμάτησαν να υποστηρίζουν τα μαζικά καταφύγια και οι πολίτες οδηγήθηκαν μόνοι τους στην ατομική προστασία και την προστασία των κοντινών τους προσώπων.Ο όρος "prepper" είναι πιο συγκεκριμένος. Το να είσαι προετοιμασμένος είναι ένας τρόπος ζωής που ενθαρρύνει την προετοιμασία για επιβίωση σε δύσκολους καιρούς. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι παρανοϊκοί άνθρωποι ή θρησκευτικοί εξτρεμιστές που περιμένουν τον κόσμο να τελειώσει, αλλά αυτά είναι λανθασμένα στερεότυπα. Οι preppers δεν έχουν αυταπάτες. Είναι άνθρωποι που επιλέγουν να προετοιμάσουν τις οικογένειές τους για μια ενδεχόμενη κρίση. Σε αντίθεση με την απεικόνισή τους σε τηλεοπτικές σειρές/ταινίες, οι preppers δεν επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά μπορούν να αντεπεξέλθουν σε οτιδήποτε χρειαστεί.Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι γίνονται preppers. Ένας από αυτούς είναι η ανεπαρκής διαθεσιμότητα τροφίμων σε περίπτωση καταστροφής ή πανδημίας. Αφού αδειάσουν τα ράφια των καταστημάτων, ο καθένας θα είναι υπεύθυνος για να βρει το δικό του φαγητό. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε μια τέτοια κατάσταση. Το καθαρό πόσιμο νερό, όπως τα φάρμακα ή τα είδη πρώτων βοηθειών θα είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολα να τα προμηθευτεί κανείς. Δεν μπορεί κάποιος να βασίζεται αποκλειστικά στην κυβέρνηση για κάθε έκτακτη ανάγκη και αυτός είναι ακόμα ένας βασικός λόγος για να κάνει μόνος του τις ανάλογες προετοιμασίες.Μια πολύ ρεαλιστική απεικόνιση των preppers υπάρχει στο νέο παιχνίδι της Ubisoft, Far Cry 5. Ο τίτλος διαδραματίζεται στη Μοντάνα των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Hope County, όπου μια θρησκευτική αίρεση με την ονομασία "Project at Eden's Gate" πιστεύει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και προσπαθεί να προστατέψει τους πολίτες από αυτήν την απειλή. Ο Joseph Seed, ο αυτοαποκαλούμενος "Πατέρας", είναι η πηγή αυτής της πεποίθησης και θα προσπαθήσει δια της βίας να προσηλυτίσει όποιον βρεθεί στον δρόμο του.Στον δρόμο του θα βρεθείτε και εσείς, ο νέος βοηθός σερίφη, που θα προσπαθήσετε να σώσετε την Κομητεία από τα δεσμά του ψευδο-κήρυκα. Σύμμαχός σας σε αυτόν τον αγώνα θα είναι ο Richard "Dutch" Roosevelt, ένας πραγματικός prepper, που έχει καταφέρει να οχυρωθεί, αλλά και να κρυφτεί από τις Δυνάμεις του Joseph Seed, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να ελευθερώσει τους πολίτες του Hope County. Οι προετοιμασίες του Trench θα είναι το εφόδιο που χρειάζεστε για να καταφέρετε να σώσετε τους κατοίκους της Hope County από τον Joseph Seed και την Eden's Gate.