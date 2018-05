Η Ουάσινγκτον απέκλεισε το Πεκίνο από στρατιωτικά γυμνάσια στον Ειρηνικό

Οι ΗΠΑ απέσυραν μια πρόσκληση στην Κίνα για συμμετοχή της στη στρατιωτική πολυεθνική άσκηση στον Ειρηνικό Rim of the Pacific 2016 (RIMPAC 2016), ως μια «πρώτη» απάντηση της Ουάσινγκτον, στην στρατιωτικοποίηση από το Πεκίνο νησιών στην Νότια Σινική Θάλασσα, ανέφερε το αμερικανικό Πεντάγωνο.



Η απάντηση του Πεκίνου ήταν άμεση με τον Κινέζο ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι να δηλώνει στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στην Ουάσινγκτον, ότι η απόφαση αυτή των ΗΠΑ είναι ένα «μη εποικοδομητικό μέτρο».



«Έχουμε ισχυρές αποδείξεις ότι η Κίνα ανέπτυξε πυραύλους κατά πλοίων, συστοιχίες πυραύλων επιφανείας-αέρος και ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών στα αμφισβητούμενα νησιά Σπράτλι», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο συνταγματάρχης Κρις Λόγκαν.



«Αποσύραμε την πρόσκλησή μας προς το Πολεμικό Ναυτικό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την άσκηση Rim of the Pacific (RIMPAC) που πραγματοποιείται ανά διετία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα πλέον σημαντικά ναυτικά γυμνάσια στον κόσμο, που πραγματοποιούνται ανά δύο χρόνια και στα οποία συμμετέχουν περίπου 30 χώρες. Σχεδιάζονται να διεξαχθούν φέτος από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Αυγούστου.



«Η Κίνα διατείνεται ότι οι εγκαταστάσεις σε αυτά τα νησιά είναι σχεδιασμένες να παρέχουν ασφάλεια στη θάλασσα, βοήθεια στην ναυσιπλοΐα, έρευνα και διάσωση στη θάλασσα και προστασία αλιέων», τόνισε ο Λόγκαν.



«Αλλά η ανάπτυξη αυτών των όπλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου.



«Είναι μια απόφαση που λήφθηκε επιπόλαια και δεν βοηθά την αµοιβαία κατανόηση Κίνας -ΗΠΑ», δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι.



Η Κίνα συμμετείχε δύο φορές στο παρελθόν σε αυτές τις ασκήσεις, το 2014 και το 2016.



Στις αρχές του μήνα, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε την Κίνα ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» για τις κινήσεις της με τις οποίες προχωράει στη «στρατιωτικοποίηση» της Νότιας Σινικής Θάλασσας, όπου, σύμφωνα με αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, το Πεκίνο εγκατέστησε πρόσφατα πυραύλους Κρουζ.



Η Κίνα διεκδικεί, μεταξύ άλλων και για ιστορικούς λόγους, την κυριαρχία των νησιών Σπράτλι, τα οποία όμως αποτελούν αντικείμενο διενέξεων με πολλές άλλες γειτονικές χώρες (Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Μαλαισία, Μπρουνέι, Ταϊβάν).



