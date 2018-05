Η παράδοξη ιστορία με το «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν καθημερινά από τα δυτικά ΜΜΕ μεταδίδονταν ειδήσεις για γεγονότα που έχουν σχέση με όσα διαδραματίζονται στην Συρία με πηγή προέλευσης το «Συριακό παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Syrian Observatory For Human Rights - SOHR).Το παράδοξο είναι πως επικρατεί ο ισχυρισμός ότι το Γραφείο λειτουργεί στο Κόβεντρι της Βρετανίας με έναν και μόνον εκπρόσωπο.Έτσι είναι όμως, ή μήπως πρόκειται για κάποια «βιτρίνα», εκείνων των υπηρεσιών και των χωρών τους που προκάλεσαν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία;Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Το SOHR δεν είναι αποκλειστικά από τα Μέσα δυτικής προπαγάνδας όπως είναι «Τα Λευκά Κράνη».Υπάρχουν και κάποιες αλήθειες στις πληροφορίες που μεταδίδει από όσα συμβαίνουν στη Συρία. Μπορεί οι αριθμοί των νεκρών να είναι υπερβολικοί, αλλά τα γεγονότα που περιγράφουν οι μεταδόσεις του είναι σε γενικές γραμμές ακριβή.Από τις πρώτες αναφορές για τον άνθρωπο που λειτουργεί ως ο (ένας και μοναδικός αρμόδιος) για το γραφείο του SOHR έχουν γίνει σε τηλεγράφημα του Reuters, στα τέλη του 2011:«Με λίγες ώρες ύπνο μόνο, μ΄ ένα τηλέφωνο συνεχώς το αφτί του κι άλλα δύο δίπλα του να κουδουνίζουν, ο διευθυντής του αμφιλεγόμενου Συριακού Πρακτορείου SOHR, Rami Abdulrahman είναι πολυάσχολος».«Όταν δεν αναμεταδίδει τις πληροφορίες που του δίνουν από την Συρία, πετάγεται από το γραφείο του, λίγα μέτρα πιο κάτω στο κατάστημα ρούχων που διατηρεί με την σύζυγό του», ανέφερε εκείνο το τηλεγράφημα του Reuters. Ο ίδιος πάντως δεν δίνει συνεντεύξεις.Η ιδέα πως ένας και μόνο άνθρωπος είναι σε θέση να παρακολουθεί όλα τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στη Συρία και κυρίως για επιχειρήσεις όπου υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες έχει προκαλέσει πολλές αμφισβητήσεις. Επειδή είναι υπερβολικό να κατορθώνει να τα χειρίζεται μόνος του, εργαζόμενος ταυτόχρονα και στο κατάστημά του και να είναι ταυτόχρονα καλός οικογενειάρχης.Ο Patrick Lang εκπαιδευμένος στρατιωτικός κατάσκοπος της DIA και πρώην επικεφαλής του Πρακτορείου Αντικατασκοπίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (U.S. Defense Intelligence Agency) έχει διαβεβαιώσει αρκετές φορές πως το «Συριακό Πρακτορείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λειτουργεί υπό την «άμεση εποπτεία» της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπίας MI6».Έχει αποκαλυφθεί επίσης, πως ο Rami Abdulrahman έχει λάβει από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών 195.000£ στερλίνες, «για υπηρεσίες εφτά χρόνων».Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η υπό τις ΗΠΑ συμμαχία για τη Συρία, ήρθε σε συμφωνία με τους τζιχαντιστές του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Χαλιφάτου να τους δώσει ελεύθερη δίοδο από την πολιορκημένη Ράκα στη ΝΑ Συρία. (Παρ΄όλο που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση επικεφαλής της συμμαχίας αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη).Το Συριακό Παρατηρητήριο είχε αντιταχθεί στη συμφωνία, την οποία και είχε γνωστοποιήσει.Από τότε όλο και λιγότερο τα δυτικά Μέσα το επικαλούνται. Προτιμούν τα «Λευκά Κράνη».Η εναλλακτική ιστοσελίδα "Moon Of Alabama", που έχει αναφερθεί αρκετές φορές σε πληροφορίες του SOHR, υποστηρίζει: «Το Συριακό Πρακτορείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρ΄ όλο που ελέγχεται από βρετανικές υπηρεσίες –χώρας εχθρικής προς τη Συρία- μερικές φορές μπορεί να μεταδίδει και αξιόπιστες πληροφορίες».