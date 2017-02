Η πρώτη διαδήλωση υπέρ του Τύπου μπροστά στα γραφεία των New York Times

Περίπου 250 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Νέα Υόρκη για να υποστηρίξουν την εφημερίδα New York Times και άλλα μέσα ενημέρωσης απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, μέσα σε μία όλο και πιο βαριά ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Τύπο και τον νέο ένοικο του Λευκού Οίκου.



Την ώρα που στη Νέα Υόρκη, προπύργιο των Δημοκρατικών, οι διαδηλώσεις κατά του Τραμπ διαδέχονται η μία την άλλη εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, είναι η πρώτη φορά που μία συγκέντρωση οργανώνεται για να υποστηριχθεί ο Τύπος, έπειτα από μία εβδομάδα γεμάτη από επιθέσεις του νέου Λευκού Οίκου κατά μέσων ενημέρωσης με δημοκρατικό προσανατολισμό, όπως οι New York Times, οι Los Angeles Times ή το CNN.



Χθες, ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε στα μέσα αυτά την πρόσβαση στο καθημερινό μπρίφινγκ του εκπροσώπου του Τραμπ.



Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην είσοδο του κτιρίου των New York Times , κοντά στην Τάιμς Σκουέρ, κρατώντας πλακάτ με την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του Τύπου. Ορισμένοι φορούσαν στο στόμα ταινία για να συμβολίσουν την απόπειρα φιμώματος των μέσων ενημέρωσης.



«Κάθε φορά που ένα αυταρχικό πρόσωπο ή δικτάτορες αναλαμβάνουν τον έλεγχο, φιμώνουν τον Τύπο, είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν», δήλωσε η Ντόνα Μαρί Σμιθ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και συνδρομήτρια των New York Times «εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια».



«Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση: να τον κάνει να σιωπήσει. Αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το κάνουν», δήλωσε η Μπέτσι Απλ, δικηγόρος ειδικευμένη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.