Η Ράιτ καταγγέλλει τον Τραμπ: Κλέβει τις ιδέες των σεναριογράφων της σειράς House of Cards

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Ρόμπιν Ράιτ, η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «House of Cards», ονειρεύεται να δει τη Μισέλ Ομπάμα, τη σύζυγο του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, αλλά αυτή τη φορά ως πρόεδρος και να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ.



«Θα γινόταν εκπληκτική πρόεδρος. Χρειάζεται χρόνος για να σπάσουμε τα καλούπια και να αλλάξουμε την ψυχολογία» των ανθρώπων, είπε η Ράιτ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, στο περιθώριο του Φεστιβάλ των Καννών, με επίκεντρο τη θέση των γυναικών στον κινηματογράφο.



Μετά την εκλογή του στην προεδρία ο Τραμπ «μας έκλεψε όλες τις ιδέες» που είχαν οι σεναριογράφοι για τη συνέχιση της σειράς, αστειεύτηκε η Ράιτ. Στο House of Cards ένας «μακιαβελικός» πρόεδρος κάνει τα πάντα για να διατηρηθεί στην εξουσία.



Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Wonder Women» κάλεσε επίσης τους επαγγελματίες του κινηματογράφου να ασχοληθούν με το θέμα της θέσης των γυναικών στη βιομηχανία αυτή. Όπως είπε, οι γυναίκες αποτελούν τη μειονότητα, ιδίως όσον αφορά τη σκηνοθεσία. «Φεμινισμός σημαίνει ισότητα. Ίσο μισθό για ίση εργασία», τόνισε.



Η Ράιτ είπε ότι έχει γνωρίσει προσωπικά τον σεξισμό στην καριέρα της και μάλιστα η πρώτη φορά ήταν σε ένα κάστινγκ στο Παρίσι, όταν ήταν μόλις 17 ετών. «Νόμιζα ότι κοίταζαν μόνο το πρόσωπό μου αλλά εκείνος ο τύπος μου είπε να σηκώσω την μπλούζα μου. Το έκανα, αλλά μου είπε: όχι, προτιμώ τα στήθη της άλλης» πρόσθεσε.



Η Ρόμπιν Ράιτ έχει σκηνοθετήσει ορισμένα επεισόδια της σειράς House of Cards και στις Κάννες θα παρουσιάσει την πρώτη της ταινία μικρού μήκους που τιτλοφορείται «The Dark of Night».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ