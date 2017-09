ΗΠΑ: 23 συλλήψεις στο Σεντ Λούις μετά τα επεισόδια αστυνομίας και διαδηλωτών - Οι U2 ακύρωσαν συναυλία τους

Σε τουλάχιστον 23 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών στο Σεντ Λούις, στον απόηχο της δικαστικής απόφασης αθώωσης ενός λευκού αστυνομικού για τη δολοφονία ενός Αφροαμερικανού υπόπτου.



Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής διαδήλωσης χθες αστυνομικοί ήλθαν αντιμέτωποι με μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, τρία χρόνια αφότου η δολοφονία ενός άλλου Αφροαμερικανού υπόπτου από αστυνομικό, στο Φέργκιουσον, είχε πυροδοτήσει οργισμένες αντιδράσεις σε ολόκληρη την χώρα.



Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών ενώ οι διαδηλωτές έσπασαν τα παράθυρα σε μια βιβλιοθήκη και δύο εστιατόρια και πέταξαν τούβλα και μπουκάλια νερού εναντίον των αστυνομικών. Ορισμένοι από το πλήθος πέταξαν επίσης πέτρες και μπογιά στο σπίτι της δημάρχου του Σεντ Λούις Λίντα Κρούσον, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Λόρενς Ο΄Τουλ.



Τουλάχιστον 9 αστυνομικοί και ένα μέλος της εθνοφρουράς τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 23 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με τον ίδιο.



Στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων, το διάσημο ροκ συγκρότημα U2 αποφάσισε να ακυρώσει την συναυλία που επρόκειτο να δώσει το Σάββατο το βράδυ στο Σεντ Λούις, επικαλούμενο ανησυχίες για την ασφάλεια των θαυμαστών του που σκόπευαν να παρακολουθήσουν το σόου.



«Ενημερωθήκαμε από το αστυνομικό τμήμα του Σεντ Λούις ότι δεν βρίσκονται σε θέση να εγγυηθούν την προστασία του κοινού μας, όπως θα ανέμενε κανείς σε μια εκδήλωση αυτού του μεγέθους» επισήμαναν οι U2 σε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού με την εταιρεία προώθησης της συναυλίας Live Nation.



Ο πρώην δημοτικός αστυνομικός Τζέισον Στόκλεϊ, 36 ετών, κρίθηκε αθώος για δολοφονία πρώτου βαθμού του Άντονι Λαμάρ Σμιθ, 24 ετών στις 20 Δεκεμβρίου του 2011.



Αφού έγινε γνωστή η απόφαση, περίπου 600 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία από το δικαστήριο προς το κέντρο του Σεντ Λιούις φωνάζοντας "No justice, no peace" ("Όχι δικαιοσύνη, όχι ειρήνη") και ("Hey hey! Ho ho! These killer cops have got to go!) ("Αυτοί οι φονιάδες αστυνομικοί πρέπει να φύγουν!").