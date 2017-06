ΗΠΑ: Εταιρείες αποσύρουν τις χορηγίες τους στην παράσταση «Ιούλιος Καίσαρ» λόγω εξομοίωσης με τον Τραμπ

Οι εταιρείες αερογραμμών Delta Air Lines και τραπεζικών υπηρεσιών Bank of America απέσυραν χθες την υποστήριξη της παράστασης «Ιούλιος Καίσαρ» από τη καλοκαιρινή σειρά παραστάσεων Shakespeare in the Park (Σέκσπιρ στο Σέντραλ Παρκ), διαμαρτυρόμενες για την αναπαράσταση του δολοφονημένου Ρωμαίου ηγέτη ως Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η σύγχρονη παράσταση της τραγωδίας του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον μη κερδοσκοπικό θεατρικό όμιλο Public Theater (Δημόσιο Θέατρο), παριστά τον Καίσαρα ως δυναμικό, ξανθό άνδρα να φορά κοστούμι και την αμερικανική σημαία σε καρφίτσα στο πέτο, ενώ η γυναίκα του, Καλπουρνία, έχει σλαβική προφορά και ντύνεται με ακριβά ρούχα.



Το έργο του Σέξπιρ εστιάζεται στη δολοφονία του Καίσαρα από πρώην συνεργάτες του, και την μετέπειτα πορεία των δημοκρατικών θεσμών.



Σε δήλωσή της χθες η Delta είπε ότι «η καλλιτεχνική και δημιουργική σκηνοθεσία ξεπέρασε τα όρια του καλού γούστου» και δήλωσε ότι θέτει τέλος σε τέσσερα χρόνια ως επίσημη αεροπορική εταιρεία του ομίλου Public Theater.



Η τράπεζα Bank of America, η οποία έχει χρηματοδοτήσει επί 11 συναπτά έτη τις παραστάσεις του Σέξπιρ στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, αποσύρεται από την υποστήριξη του «Ιουλίου Καίσαρα», δήλωσε εκπρόσωπός της. Η τράπεζα δεν διευκρίνισε εάν θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις άλλες παραγωγές του Σέξπιρ στο Πάρκο. Ο θεατρικός όμιλος Public Theater επέλεξε να παρουσιάσει τον Ιούλιο Καίσαρα «με τρόπο ο οποίος στόχευε να προκαλέσει και να προσβάλλει. Εάν αυτή η πρόθεση μας είχε κοινοποιηθεί, δεν θα γινόμασταν χορηγοί του», είπε η εκπρόσωπος.



Δεν υπήρξαν άμεσες αντιδράσεις από τον όμιλο ή τον Λευκό Οίκο.



Νωρίτερα φέτος, στην παρουσίαση στο Σέντραλ Παρκ της παραγωγής, ο θεατρικός όμιλος είχε δηλώσει ότι το έργο «έμοιαζε πιό σύγχρονο από ποτέ», και περιέγραφε τον ρωμαίο ηγέτη ως «σαγηνευτικό, λαϊκιστή, αιρετικό, αποφασισμένο για την απόλυτη εξουσία».



Σε κριτική του έργου την Παρασκευή, η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι η «παρουσίαση ενός οξύθιμου, ξανθωπού Καίσαρα με μπλε κοστούμι, μαζί με την χρυσή μπανιέρα του και μια μουτρωμένη σλάβα σύζυγο, ανεβάζει το τρολάρισμα του Τραμπ επί σκηνής σε εκπληκτικά νέο επίπεδο», είπε, αναφερόμενο στα τρολ, αναρτήσεις σχολίων σε ιστότοπους που έχουν σκοπό να προκαλέσουν.



Η ταμπλόιντ εφημερίδα της Νέας Υόρκης Daily News έγραψε ότι η παράσταση «φαντάζεται τον ρωμαίο ηγέτη ως ξανθό, αλαζόνα εγωιστή που μοιάζει εκπληκτικά με τον τωρινό ένοικο του Οβάλ Γραφείου. Και δολοφονείται για την ύβρι και τον πόθο του για την εξουσία».



Η παράσταση, που πρωτοπαίχθηκε στις 23 Μαΐου και θα συνεχιστεί έως και τις 18 Ιουνίου στο θέατρο Ντελακόρτε του Σέντραλ Παρκ, έχει και τους θαυμαστές της. Η γνωστή Αμερικανίδα συγγραφέας Τζόις Κάρολ Όουτς δήλωσε στο Twitter χθες ότι «η Delta δεν θα πρέπει να ανακατεύεται στις παραστάσεις ενός θεάτρου» και προέτρεψε το ακροατήριο να μη χρησιμοποιήσει τον αερομεταφορέα.



Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters