ΗΠΑ: Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του Μαρκ Γκριν στην ηγεσία της υπηρεσίας για την διεθνή εξωτερική βοήθεια

Η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του πρώην μέλους του Κογκρέσου Μαρκ Γκριν, που επέλεξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης (U.S. Agency for International Development -USAID).



Η επικύρωση του διορισμού, έγινε σε μία περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση προωθεί την μείωση των χρηματοδοτήσεων εξωτερικής βοήθειας, αλλά και την αναδιοργάνωση της αναφερόμενης υπηρεσίας.



Ο Γκριν ήταν μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ενταγμένος στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από το 1999 μέχρι το 2007, ενώ έχει διατελέσει και πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τανζανία στην διάρκεια της προεδρία του Τζορτζ Μπους Τζούνιορ. Επίσης, ήταν πρόεδρος του Διεθνούς Ρεπουμπλικανικού Ινστιτούτου, με κεντρική επιδίωξη την προώθηση της δημοκρατίας και της θετικής διακυβέρνησης στο εξωτερικό.



Η θητεία του στην USAID αρχίζει με την κυβέρνηση Τραμπ να προγραμματίζει την μείωση των δαπανών στον προϋπολογισμό της, αλλά και το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών κατά 31%. Η μείωση αυτή των δαπανών προωθείται ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, η Μέση Ανατολή έχει εισέλθει σε μία περίοδο διαρκούς αστάθειας, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στη Συρία και το Ιράκ, ενώ η πείνα και η ξηρασία σε περιοχές της Αφρικής, αναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους να μεταναστεύσουν.



Από την άλλη μεριά, η USAID ανακοίνωσε χθες, τον δεύτερο γύρο των χρηματοδοτήσεων της για τις χώρες της Αφρικής, που έχουν πληγεί από την ξηρασία.



Ο διορισμός του Γκριν στην ηγεσία της USAID έγινε θετικά αποδεκτός από τις οργανώσεις προσφοράς βοήθειας, αλλά και ειδικούς στον τομέα της υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων. “ Η επικύρωση του διορισμού του Γκριν είναι ένα σημάδι ελπίδας, στην περίπτωση που εισέλθουμε σε μία περίοδο επιλογής στην υλοποίηση των προγραμμάτων της USAID. Τουλάχιστον, θα έχουμε κάποιον υπεύθυνο για να διαχειριστεί την δύσκολη αυτή περίοδο κι ελπίζω ότι θα υποστηρίξει σθεναρά την αποστολή της υπηρεσίας του,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σκοτ Μόρις, υψηλόβαθμο στέλεχος (Center for Global Development) και πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου των Οικονομικών.



Η Άμπι Μάξμαν, πρόεδρος της αναπτυξιακής οργάνωσης Oxfam America, δήλωσε ότι ο Γκριν έχει μακρά παρουσία στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης κι αυτό είναι αναγκαίο σε μία περίοδο “απροσδόκητης παγκόσμιας κρίσης, από τους πρόσφυγες, μέχρι την πείνα και την κλιματική αλλαγή.”