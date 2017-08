ΗΠΑ: Τηλεοπτικό σποτ με τα επιτεύγματα της θητείας του Τραμπ

To επιτελείο, που έχει αναλάβει την εκστρατεία για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα το πρώτο τηλεοπτικό σποτ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, όπου παρουσιάζονται όλα τα επιτεύγματα του Αμερικανού προέδρου τους πρώτους 7 μήνες της διακυβέρνησής του, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση στους Δημοκρατικούς.Η προβολή του σποτ έγινε εν μέσω των σφοδρών επικρίσεων που διατυπώνονται εναντίον του Ρεπουμπλικάνου με επίκεντρο τις δηλώσεις του για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στο περιθώριο συγκέντρωσης ακροδεξιών στο Σάρλοτσβιλ, στη Βιρτζίνια.Στο βίντεο χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια πλάνα και οι ίδιες φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα άλλο βίντεο που δόθηκε νωρίτερα φέτος στη δημοσιότητα από την οργάνωση America First Policies, μια πολιτική ομάδα που έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει μυστικά και να δαπανά απεριόριστα χρήματα. Στο επιτελείο του Τραμπ και στην America First Policies απαγορεύεται από το νόμο να συντονίζουν τις ενέργειές τους.Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε τον φάκελο για την επανεκλογή του την ημέρα που ανέλαβε επίσημα καθήκοντα, μια ασυνήθιστη ενέργεια που του επέτρεψε να ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία πολύ πριν από τις προεδρικές εκλογές που προβλέπονται για τον Νοέμβριο του 2020. Κατά το παρελθόν, οι πρόεδροι περίμεναν δύο χρόνια, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές προκειμένου να υποβάλλουν επίσημα την αίτησή τους.Το επιτελείο του Τραμπ δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί στο αίτημα να απαντήσει σχετικά με το ύψος του ποσού που δαπανήθηκε για το διαφημιστικό, πού αυτό προβάλλεται ή τους λόγους που αποφάσισε να το δώσει στη δημοσιότητα αυτό το Σαββατοκύριακο.Όπως τονίζεται στο βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας και έδωσε ώθηση στο χρηματιστήριο αφού ανέλαβε καθήκοντα.«Οι εχθροί του προέδρου δεν θέλουν την επιτυχία του, αλλά οι Αμερικανοί λένε «Αφήστε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει τη δουλειά του"», τονίζεται.Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει τη δημοτικότητά του να κατακρημνίζεται, η ομάδα για την προεκλογική του εκστρατεία κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του έτους.