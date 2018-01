ΗΠΑ: Time's Up, ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης

Περισσότερες από 300 γυναίκες ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και άλλες προσωπικότητες του σινεμά εγκαινίασαν σήμερα ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, τόσο στο Χόλιγουντ, όσο και σε άλλους εργασιακούς χώρους σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το πρόγραμμα «Time's up» (Τέλος χρόνου) θα διαθέτει ταμείο που θα προορίζεται για την χρηματοδότηση της νομικής υποστήριξης γυναικών και ανδρών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Η οργάνωση έχει ήδη εξασφαλίσει τα 13 από τα 15 εκατομμύρια δολάρια που έχει θέσει ως στόχο.



Το πρόγραμμα αφορά κατά προτεραιότητα ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα και χωρίς δυνατότητα να πληρώσουν για νομική προστασία - εργάτες σε αγροτικές δουλειές, υπηρετικό προσωπικό, θυρωρούς, εργάτες και σερβιτόρες.



«Συχνά, η παρενόχληση συνεχίζεται διότι οι θύτες δεν πληρώνουν ποτέ τις συνέπειες των πράξεών τους», εξηγεί η ομάδα σε επιστολή αλληλεγγύης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.



Η επιστολή δημοσιεύθηκε σε ολοσέλιδη καταχώριση της εφημερίδας New York Times και στην ισπανόφωνη La Opinion.



Η ομάδα Time's up τάσσεται επίσης υπέρ της ανόδου περισσότερων γυναικών σε θέσεις εξουσίας, καθώς και της εξίσωσης μισθών και επαγγελματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών και καλεί τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν τις καταχρήσεις που υπάρχουν «σε λιγότερο λαμπερούς και προβεβλημένους εργασιακούς τομείς από το σινεμά».



«Δεσμευόμαστε επίσης να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για πραγματικές αλλαγές στον δικό μας χώρο, ώστε η βιομηχανία του θεάματος να γίνει ένας χώρος ασφαλής και δίκαιος για όλους», αναφέρεται στην επιστολή.



Μεταξύ των μελών της ομάδας Time's up , η οποία συγκροτήθηκε στον απόηχο του κατακλυσμού των κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση που ακολούθησε το σκάνδαλο για τη συμπεριφορά του παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν περιλαμβάνονται οι ηθοποιοί Cate Blanchett, Ashley Judd, Nathalie Portman και Meryl Streep, η πρόεδρος της Universal Pictures Donna Langley , η φεμινίστρια συγγραφέας Gloria Steinem, η δικηγόρος και πρώην επικεφαλής του γραφείου της Μισέλ Ομπάμα Tina Tchen και η συμπροεδρεύουσα της Nike Foundation Maria Eitel.