Ιρανός χάκερ ο υπεύθυνος για τη «διαρροή» επεισοδίου του «Game of Thrones»

Ένας Ιρανός χάκερ φέρεται να βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο τηλεοπτικό δίκτυο HBO την Άνοιξη, κατά την οποία διέρρευσαν, μεταξύ άλλων, το σενάριο ενός επεισοδίου της σειράς «Game of Thrones» που δεν είχε προβληθεί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζουν Κιμ, ο δράστης της κυβερνοεπίθεσης είναι ο Μπεχζάντ Μεσρί.



Στο κατηγορητήριο ο Μεσρί αναφέρεται ως ένας «αυτοαποκαλούμενος ειδικός» στην ηλεκτρονική πειρατεία, ο οποίος είχε εργαστεί για λογαριασμό του ιρανικού στρατού.



Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του εισαγγελέα δήλωσε ότι ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί από τις αμερικανικές αρχές.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο Μεσρί, με το ψευδώνυμο «Skote Vahshat», υπέκλεψε περιεχόμενο από τους διακομιστές (σέρβερ) του HBO μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2017, ανάμεσά τους και την πλοκή ενός επεισοδίου της σειράς «Game of Thrones» που δεν είχε προβληθεί.



Επίσης υπέκλεψε επεισόδια των σειρών «Curb Your Enthusiasm», «The Deuce», «Ballers», «Barry» and «Room 104», σύμφωνα τις αρχές.



Ο φερόμενος χάκερ απαίτησε «λύτρα» 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αναρτούσε στο διαδίκτυο τα δεδομένα 1.5 terabytes των σειρών του ΗΒΟ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν πλήρωσε το ποσό εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο κυβερνοπειρατής στις 29 Ιουλίου και ο Μεσρί ξεκίνησε την επόμενη μέρα να διαρρέει το οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο.



Η υπόθεση τότε ήρθε στη δημοσιότητα, με την ταυτότητα του δράστη να παραμένει τότε άγνωστη.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε επτά κατηγορίες εναντίον του φερόμενου χάκερ, ανάμεσά τους, κλοπή, απάτη μέσω διαδικτύου και απόπειρα εκβίασης.