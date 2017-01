Καμπότζη: Συμβόλαιο 2,7 δισ. δολαρίων για κατασκευή δίδυμων πύργων

Υπογραφή συμβολαίου για την κατασκευή δίδυμων πύργων στην Καμπότζη. Οι πύργοι αυτοί θα έχουν μεγαλύτερο ύψος από τους δίδυμους πύργους «Petronas» στην Κουάλα Λουμπούρ, ενώ το συμβόλαιο υπογράφτηκε στην πόλη Ουχάν, που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, στην κεντρική Κίνα.



Το συμβόλαιο έχει οικονομικό ύψος 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υπογράφηκε μεταξύ των εταιρειών Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd., με έδρα την Ουχάν, της Thai Boon Roong (TBR) Group από την Καμπότζη και της Sun Kian Ip Holding Co. Ltd, με έδρα το Μακάο.



Οι δίδυμοι πύργοι θα έχουν ύψος 560 μέτρων και θα ονομάζονται TBR Twin Tower World Trade Center, ενώ θα κατασκευαστούν στην Πνομ Πενχ. Θα είναι υψηλότεροι κατά 108 μέτρα από τους δίδυμους πύργους Petronas.