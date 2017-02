Κατά New York Times και CNN ο Τραμπ: «Έχουν καταντήσει ανέκδοτο»

Νέα πυρά κατά γνωστών Μέσων εξαπέλυσε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλώντας τα ως «ανέκδοτα» ο Tραμπ απάντησε στα μέσα ενημέρωσης New York Times και CNN τα οποία αντέδρασαν για τον αποκλεισμό τους από την επίσημη ενημέρωση.«Τα μέσα των ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ εις γνώσιν τους δεν μεταδίδουν την αλήθεια. Ένας μεγάλος κίνδυνος για την χώρα μας. Οι αποτυχημένοι New York Times έχουν γίνει ανέκδοτο. Το ίδιο και το CNN. Λυπηρό» έγραψε ο Τραμπ.Θυμίζουμε, πως την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος έδωσε «κόκκινη κάρτα» σε αρκετά διεθνή Μέσα τα οποία και απέκλεισε από την ενημέρωση των δημοσιογράφων.Ποια Μέσα απέκλεισε ο Λευκός Οίκος;Η παρακολούθηση της επίσημης ενημέρωσης δεν επιτράπηκε στους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου CNN, της εφημερίδας The New York Times, του ιστότοπου Politico, της εφημερίδας The Los Angeles Times και του ιστότοπου BuzzFeed. Αντιθέτως επετράπη η παραμονή στην συνέντευξη Τύπου σε συντηρητικά ΜΜΕ πολύ μικρότερου κύρους, όπως το δίκτυο One America News Network.Πως απάντησε το CNN στον Τραμπ;Μέσω ανάρτησης του το CNN χαρακτήρισε την κίνηση «απαράδεκτη» και τόνισε, πως θα συνεχίσει να μεταδίδει ακόμα και τα γεγονότα που δεν αρέσουν στον Πρόεδρο.