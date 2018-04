Κύπρος: Εντοπίστηκαν στο εξωτερικό ψηφιδωτά από τα Κατεχόμενα

Τα δύο τελευταία σπαράγματα (μέρος από το σύνολο) του ψηφιδωτού διάκοσμου του ναού της Παναγίας Κανακαριάς η οποία βρίσκεται στο χωριό Λιθράγκωμη, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, εντοπίστηκαν στο εξωτερικό, όπως αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Walk of Truth.Ο ψηφιδωτός διάκοσμος του ναού συλλήθηκε μεταξύ 1976-1979 από τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο, Αϊντίν Ντικμέν. Ο οργανισμός Walk of Truth σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα σπαράγματα, που εντοπίστηκαν, είναι ο Απόστολος Μάρκος και το κάτω τμήμα του ψηφιδωτού του Χριστού. Ο Απόστολος Μάρκος βρίσκεται στην κατοχή συλλέκτη στο εξωτερικό, ενώ το κάτω τμήμα του Χριστού έχει ενσωματωθεί σε τοίχο του σπιτιού ιδιώτη στο εξωτερικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή φυλάκισης για φόνο.Η ανακοίνωση του Οργανισμού έρχεται μερικές μέρες, μετά την παρουσίαση στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου του επαναπατρισθέντος σπαράγματος του Αποστόλου Ανδρέα, για το οποίο δύο Κύπριοι κατέβαλαν «συμβολικό ποσό» στον κάτοχο του.«Αν σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η καταβολή ποσού για τον επαναπατρισμό κλεμμένων θησαυρών είναι μια πρακτική που πρέπει να ακολουθηθεί, τότε το Walk of Truth είναι σε θέση να συμβάλει στον επαναπατρισμό του ψηφιδωτού του αποστόλου Μάρκου, καθώς o κάτοχος- συλλέκτης στο εξωτερικό αρνείται να το παραδώσει χωρίς να πάρει ένα συμβολικό ποσό», αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού. Προστίθεται ότι όποιος επιθυμεί να συμβάλει στην επιστροφή του ψηφιδωτού του Αποστόλου Μάρκου μπορεί να επικοινωνήσει με το WOT at info@walkoftruth.org.Το Walk of Truth έχει ιδρύσει η κυρία Τασούλα Χατζητοφή, η οποία στο παρελθόν συνέβαλε στον επαναπατρισμό πολλών κλεμμένων κειμηλίων από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.Στην ανακοίνωση του ο Οργανισμός καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κύπρου «να ενεργήσουν, ώστε τα τελευταία σπάραγματα ψηφιδωτών από την εκκλησία της Κανακαριάς να ενταχθούν στον κατάλογο κλεμμένων της Interpol, καθώς η παράλειψη αυτή κάνει τον επαναπατρισμό πιο δύσκολη υπόθεση». Σχετικά ο οργανισμός υποστηρίζει ότι και το ψηφιδωτό του Αποστόλου Ανδρέα, που επαναπατρίστηκε πρόσφατα, δεν ήταν στον κατάλογο της Interpol.Πηγή: ΑΠΕ