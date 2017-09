Λαοθάλασσα... 1000 ατόμων υπέρ του Τραμπ

Η μεγάλη διαδήλωση υπέρ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέφθηκε από απόλυτη... αποτυχία. Η κινητοποίηση, που οι οπαδοί του φιλοδοξούσαν να είναι μεγαλειώδης, μετατράπηκε σε κάτι σαν ανέκδοτο, αφού οι προβλέψεις και οι προσδοκίες για τη συμμετοχή του κόσμου διαψεύστηκαν με εμφατικό τρόπο.Οι διοργανωτές ήλπιζαν ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα έδιναν το παρών στη «Μητέρα Όλων των Συγκεντρώσεων» (“Mother of All Rallies” -MOAR), αλλά τελικά μόλις και μετά βίας συγκεντρώθηκαν κάπου 1.000 άτομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσιογράφων στην αμερικανική πρωτεύουσα.Το αστείο στην υπόθεση είναι ότι μια άλλη ομάδα hip hop που διαδήλωνε μπροστά απ’ το Lincoln Memorial εκεί κοντά, κατάφερε να προσελκύσει περισσότερα άτομα... Πρόκειται για οπαδούς του γκρουπ Insane Clown Posse, που αυτοαποκαλούνται Juggalos και διαμαρτύρονταν επειδή το FBI τους κατέταξε σε λίστα με συμμορίες...Πολλοί απ’ τους οπαδούς του Τραμπ που έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση υπέρ του ήταν μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, όπως οι Three Percenters, η American Guard -που μάχεται για τη «διατήρηση της δυτικής κουλτούρας»- και οι Proud Boys, οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται «Δυτικοί σωβινιστές».Πηγή: Independent