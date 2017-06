«Με σωστή διαχείριση η μετανάστευση μπορεί να έχει θετικές συνέπειες» διαμηνύει ο Αβραμόπουλος

Την εκτίμηση πως η Ευρώπη θα είναι σε θέση να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά καταστάσεις όπως το μεταναστευτικό, στο μέλλον έκανε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισημαίνοντας πως η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα δύο τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Μιλώντας στο Παρίσι, στην παρουσίαση της Διεθνούς Μεταναστευτικής Επισκόπησης 2017 του ΟΟΣΑ, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας τόνισε πως η συγκεκριμένη έκθεση επιβεβαιώνει ότι η μετανάστευση αυξάνεται συνολικά, ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε ό,τι αφορά, ειδικά, ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και ότι οι δύο βασικοί δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης προς την ΕΕ είναι οι οικογενειακοί λόγοι και η εύρεση εργασίας.



« Η μετανάστευση τείνει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως πρόκληση, ως παράγων αστάθειας, ακόμη και ως πιθανή απειλή. Ωστόσο, η κινητικότητα αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Σήμερα, ένας άνθρωπος στους επτά, παγκοσμίως, είναι μετανάστης» τόνισε ο Επίτροπος προσθέτοντας πως αν υπάρξει σωστή διαχείριση, η μετανάστευση μπορεί να έχει θετικές συνέπειες τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινωνίες που τους υποδέχονται. «Τα δυο τελευταία χρόνια εργαζόμαστε για να διορθώσουμε τις όποιες παρανοήσεις και λανθασμένες αντιλήψεις, κάτι που δεν είναι εύκολο» είπε τονίζοντας πως πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα θετικά της νόμιμης μετανάστευσης και της κινητικότητας, και να προστατευτούν όσοι έχουν ανάγκη, ιδίως οι πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά.



Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο υφίσταται σημαντική σύγχυση και ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τη μετανάστευση, όμως τα ευρήματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπως είπε, βοηθούν να διαλυθούν κάποιοι μύθοι. Όπως τόνισε η μετανάστευση προς την ΕΕ δεν είναι κάτι καινούριο και οι περισσότεροι μετανάστες που έρχονται στην ΕΕ φτάνουν κατά τρόπο νόμιμο και ελεγχόμενο, για οικογενειακούς λόγους, για σπουδές ή για εργασία ενώ την πραγματικότητα, σχεδόν το ένα τρίτο των αδειών παραμονής στην ΕΕ που δόθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών αφορούσαν σε άτομα που μετανάστευσαν για οικογενειακούς λόγους.



«Εκτός από τον σεβασμό και την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων και προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τόσο την οικογενειακή επανένωση όσο και το άσυλο και την προστασία, η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην ένταξη. Και αυτό σημαίνει ενσωμάτωση όλων όσοι έχουν δικαίωμα παραμονής, και όχι μόνο των προσφύγων που έφθασαν πρόσφατα» δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος προσθέτοντας πως η σταδιακή βελτίωση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο. Ωστόσο, όπως είπε, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη στήριξη της ένταξης ευάλωτων μεταναστών όπως οι πρόσφυγες αλλά και οι οικογένειες μεταναστών, και ειδικότερα τις γυναίκες.



«Αν θέλουμε να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε επιτυχία, πρέπει να εργαστούμε σε όλα τα μέτωπα» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο μια συνολική στρατηγική ένταξης θα πρέπει να συνδυάζεται με μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, καθώς και με τη χρήση άλλων νόμιμων μεταναστευτικών διαύλων, όχι μόνο για την οικογενειακή επανένωση, αλλά και για την προσέλκυση ατόμων υψηλής ειδίκευσης, μέσω του νέου συστήματος της μπλε κάρτας, όπως, για παράδειγμα, για φοιτητές και εποχικούς εργαζόμενους.



Ταυτόχρονα, η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης όπως είπε, είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους καθώς η μετανάστευση βρίσκεται στην "καρδιά" της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.



«Αν θέλουμε να μειώσουμε τις παράτυπες αφίξεις, πρέπει καταρχάς να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους να αφήσουν τα σπίτια τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και μέσω του Ευρωπαϊκού Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης και η προστασία των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων υποδοχής στην Αφρική» δήλωσε επισημαίνοντας πως η ΕΕ συνέβαλε ενεργά στην προετοιμασία της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης και είναι προσηλωμένη στον ηγετικό ρόλο της για την ανάπτυξη των μελλοντικών Παγκόσμιων Συμφωνιών για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Global compacts on Migration and on Refugees) στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.



«Η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί παγκόσμια πρόκληση. Μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την πρόκληση σε πραγματική ευκαιρία προς όφελος όλων. Η πρόκληση αυτή μας βρήκε απροετοίμαστους στην Ευρώπη. Τα Κράτη Μέλη δεν γνώριζαν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή. Δεν βρισκόμαστε όμως εκεί που ήμασταν πριν δυόμιση χρόνια. Η έκθεση αυτή του ΟΟΣΑ αποτελεί ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση» είπε ο Έλληνας Επίτροπος χαρακτηριστικά.



Απαντώντας σε ερώτηση για την Ιταλία ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε πως η χώρα βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση και πως όλοι οφείλουν να το αναγνωρίσουν και να παράσχουν πλήρη υποστήριξή. Τόνισε όμως πως η Ιταλία πρέπει να λάβει μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διαχείριση της μετανάστευσης στην επικράτειά της. «Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την υποστήριξή μας προς την Ιταλία, καθώς και να παράσχουμε σημαντική χρηματοδοτική στήριξη, εφόσον χρειασθεί. Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει τώρα να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να δείξουν αλληλεγγύη στην Ιταλία. Αποτελεί ανθρωπιστική υποχρέωση όλων μας η διάσωση των ανθρώπινων ζωών. Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας. Δεν μπορούμε να αφήνουμε χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίζουν μόνες τους αυτό το ζήτημα» δήλωσε.



