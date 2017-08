Μπιλ Γκέιτς: Από τη Microsoft στο τεχνητό κρέας

Με την παγκόσμια ζήτηση για κρέας να αυξάνεται συνεχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το κρέας είναι μη βιώσιμο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται σήμερα.Σαν βόμβα λοιπόν έσκασε η είδηση μέσω του Βloomberg , στα ξένα μέσα ενημέρωσης πως ο μεγιστάνας της Μicrosoft, Μπιλ Γκέιτς, αποφάσισε να επενδύσει στο τεχνητό κρέας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, ο Γκέιτς δεν προχωρά σε αυτή την ενέργεια μόνος του αλλά μαζί με τον ιδρυτή της Virgin Ρίτσαρντ Μπράνσον και τον πρώην πρόεδρο της General Motors Τζακ Γουέλς.H συνεργασία για την παραγωγή του τεχνητού κρέατος γίνεται μέσω μιας start- up εταιρείας,της Memphis Meats.Η συγκεκριμένη εταιρεία συνεχίζει τις έρευνες για πιθανό υποκατάστατο του κρέατος (in vitro meat) με σκοπό τη μελλοντική χρήση του ως τροφή.Ο ιδρυτής της εταιρείας Virgin, μιλώντας στο πρακτορείο Bloomberg ανέφερε πως σε 30 χρόνια από σήμερα πιθανόν οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να σκοτώσουν τα ζώα για να τραφούν με κρέας.Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, η οποία κάνει αναφορά στη νέα κίνηση του αφεντικού της Μicrosoft, μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 22 εκατ. δολάρια στην εταιρεία. Η Μemphis Meats όμως ακόμα δεν έχει διαθέσει το προϊόν της στην αγορά.Ο Mπίλ Γκέιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα του National Geographic, έχει ήδη επενδύσει παλαιότερα στη start-up εταιρεία Beyond Meat, που εδρεύει στο Μισούρι, η οποία να φτιάξει τόσο καλό «ψεύτικο κοτόπουλο» που ξεγέλασε τον συντάκτη της στήλης φαγητού των New York Times, Mark Bittman.Το «ψεύτικο κοτόπουλο» φτιάχνεται από σόγια και αμάραντο, με μια μυστική διαδικασία επεξεργασίας της υφής, η οποία προσδίδει στο τελικό προϊόν την αίσθηση των ινών, που έχει το στήθος κοτόπουλου.Μία άλλη start-up εταιρεία, η Modern Meadow, έχει ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες να δημιουργήσει συνθετικό κρέας από μυϊκά ζωικά κύτταρα, χρησιμοποιώντας τεχνικές που αρχικά είχαν αναπτυχθεί για την αναγέννηση ανθρώπινων κυττάρων.Ο Mark Post από το πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ δημιούργησε το πρώτο συνθετικό χάμπουργκερ. Ο ίδιος δηλώνει πως πρέπει να βρει έναν τρόπο για να προσθέσει και το απαραίτητο λίπος στο μπέργκερ.Tο τεχνητό κρέας πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζωικό προϊόν που δεν αποτελεί όμως μέρος του σώματος ενός ζώου. Τα κύτταρα λαμβάνονται από ένα ζωντανό ζώο και δημιουργείται ιστός μυών στο εργαστήριο. Τα δορυφορικά αυτά κύτταρα, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, συνεχίζουν να αυξάνονται και παράγουν μύες έξω από το σώμα.Σύμφωνα με την εφημερίδα, η βασική δραστηριότητα της Μemphis Meats είναι η παραγωγή κρέατος από ζωικά κύτταρα. Επιστήμονες τοποθετούν τα ζωντανά κύτταρα σε δεξαμενές και εκεί αναπτύσσεται το κρέας με τη χρήση οξυγόνου,ζάχαρης και άλλων ουσιών.Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε πολλές χώρες έχουν οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης κρέατος τις τελευταίες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος πρόκειται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050, καθώς η οικονομική ανάπτυξη χωρών όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς.Η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης κάνει προβληματική την καλλιέργεια σιτηρών και σόγιας που προορίζονται για ζωοτροφές. Επίσης, πολλά και σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα προκύπτουν από την εντατική εκτροφή ζώων καθώς και έντονοι ηθικοί προβληματισμοί σχετικά με την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των παραγωγικών ζώων.Όλα τα παραπάνω λοιπόν δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας παγκοσμίως.Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσπάθειες για την παραγωγή τεχνητού κρέατος (in vitro meat) ως πιθανό υποκατάστατο του κρέατος, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, στοχεύοντας στη μελλοντική χρήση του ως τροφή. Επιστήμονες στις ΗΠΑ, Σκανδιναβία και Ιαπωνία ήδη ασχολούνται με εργαστηριακές δοκιμές παραγωγής τεχνητού κρέατος. Σε πιο προχωρημένο στάδιο βρίσκονται Ολλανδοί επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή χοιρινού κρέατος από το 2007.Μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι εύλογο ότι η έρευνα θα προχωρήσει από τους χοίρους στις αγελάδες και στα πρόβατα δημιουργώντας από ένα μόνο κύτταρο την ίδια ποσότητα κρέατος που παράγεται από χιλιάδες ζώα.