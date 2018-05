Ν. Κορέα: Η Β. Κορέα δηλώνει ότι δεν θα συνομιλήσει με την «ανίκανη» Σεούλ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Βόρειας Κορέας αποκάλεσε την Πέμπτη την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας «αδαή και ανίκανη», κατήγγειλε τα αεροπορικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας και απείλησε να σταματήσει όλες τις συνομιλίες με τον Νότο αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Πιονγκγιάνγκ.



Τα σχόλια του Ρι Σον Γκουόν, επικεφαλής της Επιτροπής της Βόρειας Κορέας για την Ειρηνική Επανένωση της χώρας, είναι τα πιο πρόσφατα σε μια σειρά εμπρηστικών δηλώσεων που δείχνουν μια δραστική αλλαγή τόνου έπειτα από μήνες κατευνασμού της έντασης με σχέδια για αποπυρηνικοποίηση και μια σύνοδο κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο Ρι επέκρινε τον Νότο για τη συμμετοχή του στα γυμνάσια καθώς και για το ότι επέτρεψε σε ένα «ανθρώπινο σκουπίδι» να μιλήσει στην Εθνοσυνέλευση, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.



«Αν η σοβαρή κατάσταση που οδήγησε στην αναστολή των υψηλού επιπέδου συνομιλιών βορρά-νότου δεν διευθετηθεί, δεν θα είναι ποτέ εύκολο να καθίσουμε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο με το παρόν καθεστώς της νότιας Κορέας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου δεν δίνονται περισσότερες εξηγήσεις.



Η Βόρεια Κορέα δήλωσε χθες ότι μπορεί να μην συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουνίου ανάμεσα στον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Σιγκαπούρη, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθήσουν να απαιτούν από αυτήν να εγκαταλείψει μονομερώς το πυρηνικό οπλοστάσιό της το οποίο έχει αναπτύξει κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως εχθρικότητα των ΗΠΑ.



Αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού προεδρικού Κυανού Οίκου δήλωσε πως ο Νότος σκοπεύει να παίξει πιο ενεργά «τον ρόλο του μεσολαβητή» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Κορέας, αλλά αυτή η πρόθεση έχει τεθεί εν αμφιβόλω με τα σχόλια του Ρι.



«Με αυτή την ευκαιρία, οι αρχές της νότιας Κορέας έχουν αποδείξει ξεκάθαρα ότι είναι μια αδαής και ανίκανη ομάδα από την οποία λείπει η στοιχειώδης λογική της παρούσας κατάστασης», αναφέρεται στη δήλωση του Ρι.



Στη δήλωση δεν κατονομάζεται το «ανθρώπινο σκουπίδι», ωστόσο ο Τάε Γιονγκ Χο, πρώην Βορειοκορεάτης διπλωμάτης στη Βρετανία που αυτομόλησε στον Νότο το 2016, παραχώρησε τη Δευτέρα συνέντευξη Τύπου στην Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας για την παρουσίαση των απομνημονευμάτων του.



Στα απομνημονεύματά του, που φέρουν τον τίτλο "Password from the Third Floor" (Σύνθημα από τον τρίτο όροφο), ο Τάε χαρακτηρίζει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ «ανυπόμονο, παρορμητικό και βίαιο».



Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Κανγκ Κιούνκ-Γουά δήλωσε στη Βουλή πως η Βόρεια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα επιτευχθεί η αποπυρηνικοποίηση. Ο Τραμπ παραδέχθηκε χθες πως δεν είναι σαφές αν η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί.



«Είναι αλήθεια πως υπάρχουν διαφορές απόψεων ανάμεσα στον Βορρά και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μεθόδους επίτευξης της αποπυρηνικοποίησης», δήλωσε ο Κανγκ στους βουλευτές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.



Ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν Τζε-ιν στον Λευκό Οίκο στις 22 Μαΐου.



Ο Κυανός Οίκος σκοπεύει να «διαβιβάσει αποτελεσματικά (στις Ηνωμένες Πολιτείες) αυτά που έχουμε διακρίνει για τη θέση και τη στάση της Βόρειας Κορέας... και να διαβιβάσει αποτελεσματικά τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βόρεια Κορέα», βοηθώντας να γεφυρωθεί το χάσμα, δήλωσε ο αξιωματούχος.



Απαντώντας σε ερώτηση αν εμπιστεύεται τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Κανγκ είπε: «Ναι».



Η ιαπωνική εφημερίδα Asahi ανέφερε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τη Βόρεια Κορέα να φορτώσει σε πλοίο για το εξωτερικό πυρηνικές κεφαλές, έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο και άλλο πυρηνικό υλικό σε διάστημα έξι μηνών.



Η εφημερίδα, επικαλούμενη πολλές πηγές που πρόσκεινται στη Βόρεια Κορέα, ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο φαίνεται πως είπε στον Βορειοκορεάτη ηγέτη όταν συναντήθηκαν αυτό τον μήνα πως η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία αν συμμορφωθεί.



Η Asahi ανέφερε επίσης πως αν η Βόρεια Κορέα συμφωνήσει σε μια πλήρη, επαληθεύσιμη και αμετάκλητη αποπυρηνικοποίηση στη σύνοδο κορυφής της Σιγκαπούρης, η Ουάσινγκτον σκέπτεται να δώσει εγγυήσεις για το καθεστώς του Κιμ.