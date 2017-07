Νέα Υόρκη: Ο γιατρός είχε καταγγείλει ότι του είχαν καταστρέψει την καριέρα

Ο γιατρός, που εισέβαλε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και σκότωσε μία συνάδελφό του και τραυμάτισε έξι ακόμη ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει, είχε στείλει ένα μέιλ σε εφημερίδα στο οποίο κατηγορούσε τους επικεφαλής του νοσοκομείου ότι κατέστρεψαν την καριέρα του, ανέφερε η εφημερίδα New York Daily News.Η εφημερίδα ανήρτησε στον ιστότοπό της ένα αντίγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνεται ότι είχε στείλει ο δρ Χένρι Μπέλο λίγες ώρες προτού εισβάλει στο νοσοκομείο Bronx-Lebanon την Παρασκευή και αρχίσει να πυροβολεί εναντίον του προσωπικού.Ο άνδρας που φορούσε ιατρική ποδιά περιπλανήθηκε σε δύο ορόφους του νοσοκομείου, πυροβολώντας εναντίον ανθρώπων, προτού προσπαθήσει να αυτοπυρποληθεί και στη συνέχεια αυτοκτονήσει με το όπλο του, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τζέιμς Ο’ Νιλ. Όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία ήταν ήδη νεκρός.Στο μέιλ ο Μπέλο αναφέρει ότι το νοσοκομείο τον εμπόδισε να πάρει άδεια για να ασκήσει την ιατρική στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. «Η αρχική δικαιολογία ήταν ότι είμαι εσωστρεφής. Μετά επειδή είχα μια αντιπαράθεση με μια νοσοκόμα», επισημαίνει.Επίσης σημειώνει ότι τον είχαν κατηγορήσει πως είχε απειλήσει έναν συνάδελφό του, ένα περιστατικό από τα πολλά που είχαν γίνει εις βάρος του στο πλαίσιο μιας εκστρατείας «ψευδών παραπόνων», όπως τα χαρακτήρισε.Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν ο δράστης της επίθεσης είχε στείλει μέιλ στην Daily News.Ωστόσο αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης έχουν επιβεβαιώσει ότι ο δράστης ήταν πρώην εργαζόμενος στο νοσοκομείο, αν και οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.Μία γιατρός σκοτώθηκε και έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε σοβαρά, δήλωσε ο Ο’ Νιλ.Σύμφωνα με τους New York Times και την New York Daily News, o Μπέλο επέλεξε να παραιτηθεί από το Bronx-Lebanon προκειμένου να μην του ασκηθούν διώξεις για σεξουαλική παρενόχληση.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ