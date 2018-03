Νέα Υόρκη: Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην έδρα του ΟΗΕ

Το Συντονιστικό του Συλλαλητηρίου για την Μακεδονία εξέδωσε την πάρα κάτω ανακοίνωση πρόσκληση:ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ!Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Ένωση Αμερικής και το νεοσύστατο τριτοβάθμιο όργανο HELLENIC CONGRESS of AMERICA που εκπροσωπεί 21 Ομοσπονδίες ανά τις ΗΠΑ, αναλογιζόμενοι την ιστορική ευθύνη που έχει η ομογένεια συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!Όπως είναι γνωστό, η ομογένεια διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα στην πατρίδα, καθώς η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΗΠΑ μαζί με τις Παμμακεδονικές της Ελλάδος και του απόδημου Ελληνισμού και την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, υποστήριξε, συνδιοργάνωσε και χρηματοδότησε τα δύο ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.Πλεον έφτασε το πλήρωμα του χρόνου η ομογένεια να στείλει ένα ακόμα ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ προς πάσα κατεύθυνση και με περισσότερους αποδέκτες αυτήν την φορά, ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χαρίσει το όνομα στους γείτονες Σκοπιανούς. Την ώρα που η Ελληνική Κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να υποχωρήσει και να δεχτεί χρήση του όρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για τους Σκοπιανούς, έχουμε ιστορική ευθύνη να το αποτρέψουμε.Ως εκ τούτου λήφθηκε ομόφωνα η ΑΠΟΦΑΣΗ για ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ έξω από τα ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ στις 12 το μεσημέρι. Στόχος μας είναι να δώσουμε δυναμικό παρών και να βροντοφωνάξουμε για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. To Mήνυμα του Συλλαλητηρίου είναι σαφές: Δεν δεχόμαστε καμία χρήση του όρου «Μακεδονία» στην λύση για το όνομα των Σκοπίων, ζητούμε την απομάκρυνση του Ειδικού Διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτζ. To βασικό μήνυμα της ομογένειας όπως αυτό εξεφράσθη και στο Ψήφισμα της 13ης Ιανουαρίου είναι ότι ζητάμε την ΣΥΓΚΛΙΣΗ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην βάση της συμφωνίας του Συμβουλίου του 1992, όπου είχε συμφωνηθεί με σαφήνεια ότι καμία χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγώγου δεν μπορεί να είναι αποδεκτή σε μία λύση. Επίσης αυτό που απαιτούμε είναι η οποιαδήποτε πρόταση για λύση του ζητήματος να τεθεί προς Δημοψήφισμα.Καλούμε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, τα ΣΧΟΛΕΙΑ και τις ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ αλλά και τον απλό κόσμο, να συμμετέχουν δυναμικά και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια της Ομογένειας! Ούτε ένας δεν περισσεύει! ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΜΕ την United Nations Plaza!Παράλληλα, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, προσκληθείς από την ηγεσία της Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής συμμετείχε σε συνάντηση με το Υπατο Συμβούλιο της Οργάνωσης στο Whitestone της Νέας Υόρκης. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος απεδέχθη την πρόσκληση μας να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο και μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει σχετική κινητοποίηση από τις κοινότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για τη συμμετοχή του κόσμου. Επίσης όπως τόνισε θα γίνουν κινήσεις ώστε και η θεία Λειτουργία της Κυριακής να τελειώσει πιο νωρίς ώστε να διευκολυνθούν οι πιστοί στην μετακίνηση τους προς τα Ηνωμένα Έθνη.Μετά από σχετική Συνεδρίαση σχηματίσθηκε το Συντονιστικό Οργανο του Συλλαλητηρίου το οποίο αποτελείται από τους εξής:Υπεύθυνος Συλλαλητηρίου:Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων ΝΥΑντιπρόεδρος Παμμακεδονικής ΗΠΑΥπεύθυνος Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων ΠαμμακεδονικήςΠρόεδρος ΠΣΕΚΑΠρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων ΦιλαδέλφειαςΠρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας ΑγγλίαςΠρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων ΣικάγοEπίσης έχουν ορισθεί Επιτροπές για την Ασφάλεια, την δήλωση συμμετοχών για Λεωφορεία και κάθε θέμα που σχετίζεται με την διοργανωση του συλλαλητηριου.