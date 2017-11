Νορβηγία: Διαστάσεις «μάστιγας» λαμβάνουν οι συγκρούσεις τρένων με... ταράνδους

Η εταιρεία σιδηροδρόμων της Νορβηγίας Bane NOR αποφάσισε την Τετάρτη να επιταχύνει την εγκατάσταση ενός συρμάτινου πλέγματος κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετά το νέο περιστατικό «σύγκρουσης» μιας αμαξοστοιχίας με κοπάδια… ταράνδων.



Δέκα επτά τάρανδοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί αφού παρασύρθηκαν από ένα τρένο στη γραμμή που συνδέει τις πόλεις Τροντχάιμ και Μπόντε στη βόρεια Νορβηγία. Με τους θανάτους αυτούς, ο αριθμός των ζώων που έχουν σκοτωθεί υπό παρόμοιες συνθήκες σε διάστημα μίας εβδομάδας στην περιοχή ανήλθε σε 127.



Οι εικόνες των νεκρών ζώων προκάλεσαν αίσθηση παγκοσμίως, ειδικά έπειτα από το ατύχημα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όπου σκοτώθηκαν 65 τάρανδοι.



Μπροστά σε ένα φαινόμενο που τείνει να εξελιχθεί σε «μάστιγα», η κρατική εταιρεία Bane NOR ανακοίνωσε σήμερα την ανέγερση, στις περιοχές υψηλού κινδύνου, από το 2018, ενός φράκτη μήκους 25 χιλιομέτρων, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου για το 2019 ή το 2020.



«Οι συγκρούσεις με τα ζώα μας επηρεάζουν» εξήγησε η υπεύθυνη υποδομών της Bane NOR, Φιμπέκε Άαρνες, σε ένα δελτίο τύπου.



«Κατανοούμε γιατί οι εκτροφείς ταράνδων και άλλοι αντιδρούν έντονα σε ό,τι συμβαίνει».



Από τις 22 Νοεμβρίου, στην ίδια γραμμή σημειώθηκαν τέσσερα σιδηροδρομικά ατυχήματα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ζώων, προκαλώντας την οργή των Σαάμι. Αυτός ο αυτόχθονος πληθυσμός (ή αλλιώς οι Λάπωνες) ζει κυρίως από την εκτροφή ταράνδων.



«Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο επάγγελμα, είναι ένα στυλ ζωής και η ίδια η κουλτούρα των Σαάμι του νότου βασίζεται στην εκτροφή των ταράνδων», είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο NRK ο εκτροφέας Όλεκ Χένρικ Κάπφτζελ, ο οποίος αναγκάστηκε να θανατώσει τρία από τα ζώα του που τραυματίστηκαν σήμερα.



«Εάν το αφήσουμε έτσι όλο αυτό, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ίδια μας την κουλτούρα» συμπλήρωσε ο ίδιος.



Η Bane NOR αποφάσισε επίσης να διευρύνει τη ζώνη όπου οι συρμοί της θα κινούνται με αργές ταχύτητες. Επιπλέον, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει συστήματα αυτόματου εντοπισμού αλλά και να εντείνει τον διάλογο με τους εκτροφείς.



Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα με την εμπλοκή ζώων είναι αρκετά συχνά στη Νορβηγία, όπου περισσότερα από 2.000 ζώα, ιδίως ελάφια, τάρανδοι και πρόβατα, σκοτώθηκαν το 2016 σε συγκρούσεις με τρένα.