Ο δικηγόρος του Τραμπ δεν αποκλείει να είχαν γίνει πληρωμές και σε άλλες γυναίκες

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο επικεφαλής της ομάδας των δικηγόρων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να έγιναν πληρωμές και σε άλλες γυναίκες, πέραν της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, για να παραμείνουν σιωπηλές όσον αφορά κατηγορίες εναντίον του μεγιστάνα.



Ο Τζουλιάνι είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής This Week του τηλεοπτικού δικτύου ABC ότι δεν γνωρίζει εάν και κατά πόσον ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, ο Μάικλ Κόεν, έκανε άλλες πληρωμές. Όμως συμπλήρωσε: «Θα έλεγα πως εάν ήταν απαραίτητο, τότε ναι. Εκείνος (ο Κόεν) έκανε πληρωμές εν ονόματι του προέδρου, ή χειριζόταν επιχειρηματικές δοσοληψίες για λογαριασμό του προέδρου».



Ο Τζουλιάνι αποκάλεσε εξάλλου την καταβολή των 130.000 δολαρίων που έκανε ο Κόεν στη Ντάνιελς για λογαριασμό του Τραμπ μια πληρωμή για την αποφυγή της «προσβολής» της προσωπικότητάς του που θα υφίστατο ο εντολέας του. Η Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, διατείνεται πως είχε μια σεξουαλική συνεύρεση με τον Τραμπ το 2006. Ο Τραμπ διαψεύδει τον ισχυρισμό.



Ο Κόεν, επί σειρά ετών προσωπικός δικηγόρος του μεγιστάνα, αντιμετωπίζει έρευνα ποινικής φύσης εν μέρει λόγω της πληρωμής που έκανε στην Κλίφορντ.



Ο δικηγόρος της ηθοποιού, ο Μάικλ Αβενάτι, κατήγγειλε ότι ο Τραμπ διατηρούσε ένα «μαύρο ταμείο για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις» και υποστήριξε στο ABC πως έγιναν παρόμοιες πληρωμές και σε άλλες γυναίκες.



Η αποκάλυψη κι άλλων τέτοιων πληρωμών θα περιέπλεκε τα πράγματα για τον Τραμπ, που αρχικά διέψευδε πως γνώριζε ότι δόθηκαν χρήματα στην ηθοποιό.



Ο Τζουλιάνι είπε την Παρασκευή ότι η πληρωμή στην Κλίφορντ -έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου- δεν παραβίασε τη νομοθεσία για τα οικονομικά των προεκλογικών εκστρατειών και πρόσθεσε πως θα γινόταν ακόμη κι αν ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, ο Τζουλιάνι συνέδεσε την πληρωμή με την προεκλογική εκστρατεία και παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ο Τραμπ ήταν ενήμερος για την καταβολή των χρημάτων.



Μιλώντας στο ABC, ο Τζουλιάνι διευκρίνισε ότι ο Κόεν δεν εκπροσωπεί πλέον νομικά τον Τραμπ. «Θα ήταν σύγκρουση (συμφερόντων) για εκείνον το να είναι δικηγόρος του προέδρου», εξήγησε ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης.



Ο Αβενάτι υποστήριξε ότι ήλθαν σε επαφή με το γραφείο του πολλές άλλες γυναίκες που διατείνονται πως πληρώθηκαν από τον Τραμπ και πρόσθεσε ότι περιμένει να αποκαλυφθούν στοιχεία για αυτό σύντομα.



«Ο πρόεδρος ουσιαστικά διέθετε ένα μαύρο ταμείο για εξωσυζυγικές σχέσεις που διαχειριζόταν ο Μάικλ Κόεν», που γενικά «αναμενόταν να φροντίζει αυτά τα πράγματα». «Ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά. Αυτό από μόνο του είναι πολύ ενοχλητικό», πρόσθεσε.



Η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κόνγουεϊ διαβεβαίωσε ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για τέτοιες πληρωμές. «Δεν είχαν φθάσει ποτέ στο γραφείο μου όταν ήμουν διαχειρίστρια της εκστρατείας», υποστήριξε η Κόνγουεϊ στην εκπομπή State of the Union του CNN.



Ακόμη, η Κόνγουεϊ υποστήριξε πως όταν ο Τραμπ απάντησε επί του προεδρικού αεροσκάφους «όχι» ερωτηθείς εάν γνώριζε πως έγινε η πληρωμή στην Κλίφορντ, εννοούσε ότι δεν το γνώριζε όταν έγινε.



«Το "όχι" αναφερόταν στη χρονική περίοδο που έγινε η πληρωμή», είπε στο CNN. «Ρώτησα τον πρόεδρο τι εννοούσε και είπε: "δεν ήξερα τίποτα για αυτό όταν έγινε η πληρωμή"», επέμεινε η σύμβουλος της προεδρίας των ΗΠΑ.