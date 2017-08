Το ζεύγος Τραμπ δεν θα παραστεί στα βραβεία Κένεντι για να μην προκαλέσει «πολιτικό περισπασμό»

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ δεν θα παραστούν στην τελετή απονομής των καλλιτεχνικών βραβείων του Κέντρου Κένεντι προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο να προκαλέσουν «πολιτικό περισπασμό», ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, την ώρα που πολλοί καλλιτέχνες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα αποφύγουν να συναντηθούν με το προεδρικό ζεύγος, καθώς διαφωνούν με τον Αμερικανό πρόεδρο.



Οι καλλιτέχνες που τιμούνται με τα βραβεία του Κέντρου Κένεντι, το οποίο κλείνει φέτος τα 40 του χρόνια, κατά παράδοση γίνονται δεκτοί στον Λευκό Οίκο πριν από τη βραδιά της τελετής απονομής.

Η δεξίωση έχει προγραμματιστεί φέτος για την 3η Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση που θα διοργανωθεί υπό την προεδρία Τραμπ, οι σχέσεις του οποίου με τους εκπροσώπους των Τεχνών δεν είναι οι καλύτερες, αφού η αμερικανική προεδρία πρότεινε την κατάργηση των επιδοτήσεων προς τη δημόσια τηλεόραση και το Εθνικό Ταμείο για τις Τέχνες (NEA) στο προσχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.



«Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία αποφάσισαν να μην παραστούν στις εκδηλώσεις φέτος ώστε να επιτρέψουν στους βραβευθέντες να γιορτάσουν αυτή τη στιγμή χωρίς κανέναν πολιτικό περισπασμό» επισημαίνει ο Λευκός Οίκος σε ένα δελτίο τύπου.



Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ «απευθύνουν τα πιο ειλικρινή του συγχαρητήρια και στέλνουΝ τις θερμότερες ευχές τους στους βραβευθέντες αυτής της χρονιάς για τις μεγάλες τους επιτυχίες».



Ο ράπερ LL Cool J, ο τραγουδιστής Λάιονελ Ρίτσι, η χορογράφος Κάρμεν ντε Λαβαλάντε, η κουβανοαμερικανίδα τραγουδίστρια Γκλόρια Εστεφάν και ο παραγωγός και σκηνοθέτης Νόρμαν Λίαρ βραβεύονται φέτος τη συμβολή τους στον αμερικανικό πολιτισμό.



Ο Νόρμαν Λίαρ, γνωστός στις ΗΠΑ για τις κωμωδίες του όπως "The Jeffersons" και "All in the Family", είχε αμέσως ανακοινώσει ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στον Λευκό Οίκο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές στην χρηματοδότηση του πολιτισμού.



Μετά την κατακραυγή από τις δηλώσεις Τραμπ για τα επεισόδια που προκάλεσαν ρατσιστές στο Σάρλοτσβιλ, η Κάρμεν ντε Λαβαλάντε γνωστοποίησε επίσης την Πέμπτη ότι δεν θα παραστεί στη βραδιά επικαλούμενη «τον λόγο που τροφοδοτεί τον διχασμό της κοινωνίας και (τον) ηθικά διαβρωτικό (λόγο) που επέλεξε η νυν κυβέρνησή μας».



Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κένεντι επιδοκίμασαν την απόφαση του προεδρικού ζεύγους.