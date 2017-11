Ο πόλεμος των fake news μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας

Είναι πλέον φράση του συρμού: «FAKE NEWS». Έχει υιοθετηθεί και από το πλέον επίσημο για το ελληνικό μορφωτικό επίπεδο της χώρας, υπουργείο Παιδείας (κλπ). Πάνε πια οι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Δεν σημαίνουν τίποτα αν δεν έχουν την επίσημη σφραγίδα «FAKE NEWS».Για πρώτη φορά η έκφραση χρησιμοποιήθηκε το 1890 σε τίτλο της εφημερίδας Daily Tobacco Leaf-Chronicle του Tennesse: «TOO MUCH “FAKE” NEWS». Την φράση αναβίωσε σε απανωτά Tweets του ο Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που ανέλαβε πρόεδρος.Κατόπιν έγινε το αγαπημένο θέμα για τον αμερικάνικο Τύπο του συρμού, με κύριο στόχο έναν «εχθρό» για το κατεστημένο: Τα ρωσικά Μέσα, θυμίζοντας «παλιές καλές ψυχροπολεμικές εποχές».Υπάρχουν φυσικά και τα εναλλακτικά Μέσα στις ΗΠΑ, που χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις αυτές «πλήγμα στην ελευθεροτυπία στα πρότυπα Μακαρθισμού εποχής 1950».Αλλά τα πράγματα προχώρησαν, καθώς το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης απαίτησε από το ρωσικό RT America να υποβάλει τα στοιχεία του στο Foreign Agents Registration Act (FARA) που δημιουργήθηκε το 1938 και απαιτεί από τα ξένα ιδρύματα πολιτικής φύσης, να υποβάλλουν περιοδικές αναφορές για τις ξένες χώρες που εξυπηρετούν για να μην χαρακτηρίζονται πράκτορες ξένων δυνάμεων.Τα στοιχεία που υποβάλλονται ελέγχονται από το Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας, National Security Division (NSD).Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του ένας από τους Αμερικάνους συνεργάτες του RT, ο Chris Hedges με την εκπομπή «On Contact», δεν έχει να κάνει με την κατηγορία της «ρωσικής προπαγάνδας». «Αλλά, προκαλείται από την απόπειρα να σταματήσει το δικαίωμα έκφρασης στους επικριτές του αμερικάνικου καπιταλιστικού ιμπεριαλιστικού συστήματος και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από την αμερικάνικη κυβέρνηση και δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται πλέον ως δημοκρατικοί».Σε ενίσχυση της παρακολούθησης της δραστηριότητας του ρωσικού καναλιού, προστέθηκαν αλγόριθμοι σe Google, Facebook και Twitter, προκειμένου να αποτρέπονται οι χρήστες του διαδικτύου να αποτρέπονται να χρησιμοποιούν αριστερής απόκλισης ή προοδευτικής άποψης γενικότερα ιστότοπους, όπως το «Truthdig» για παράδειγμα. Το World Socialist Web Site επισήμανε πως η πρόσβαση μέσω Google έχει πέσει κατά 74% από τον Απρίλιο.Πρόκειται ξεκάθαρα για προσπάθεια λογοκρισίας των αριστερής απόκλισης επικριτών του αμερικάνικου συστήματος. Και είναι μόνο εκείνοι οι ιστότοποι στις ΗΠΑ – οι αποκαλούμενοι εναλλακτικοί- που διαμαρτύρονται. Αλλά όλοι τους κατηγορούνται για «ξένη προπαγάνδα» και ως φορείς «fake news», ενώ στην πραγματικότητα βρισκόμαστε μπροστά σε ευρύτατη επίθεση εναντίον της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και πληροφοριών.Όλα κρύβονται πίσω από το νέο σκάνδαλο «Russia-gate» που έρχεται να αμφισβητήσει την κυριαρχία των κατεστημένων Μέσων του συρμού.Τον περασμένο Δεκέμβριο, η αμερικάνικη κυβέρνηση ενέκρινε $160 εκατομμύρια «για την καταπολέμηση της ρωσικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης».Όσοι λένε για «διαπλοκή» στα ελληνικά ΜΜΕ, θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά και στα διαπλεκόμενα αμερικάνικα Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης. Όταν μάλιστα, εκείνα θεωρούνται «απόλυτα έγκυρα» και «ανεξάρτητα». (Προφανώς όχι από τους αφελείς, αλλά από εκείνους που θέλουν την διαιώνιση της αμερικανικής επικυριαρχίας). Όταν μάλιστα, όσα «γράφουν» αναμεταδίδονται αμέσως σε παγκόσμια κλίμακα… επηρεάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις.Λοιπόν, έξι είναι οι αμερικάνικες εταιρίες που ελέγχουν τα μεγαλύτερα αμερικανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, όπως διακρίνεται και στο γράφημα που δημοσίευσε ο ιστότοπος «informationclearinghouse.info».Δηλαδή, κάπου 232 αρχισυντάκτες Μέσων, ελέγχουν την «ενημερωτική δίαιτα κάπου 277 εκατομμυρίων Αμερικανών πολιτών. Αντιστοιχούν κάπου τρεις αρχισυντάκτες Μέσων ανά 850.000 συνδρομητές –αν κάνουμε στατιστική αναγωγή.Όσο για τα κέρδη των έξι αυτών ΜΕΓΑΛΩΝ εταιριών, με στοιχεία του 2010, υπολογίζονταν στα 275,9δισεκατομμύρια $ (ντόλαρς).Αλλά η αντιρωσική υστερία, δεν περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ. Υιοθετείται και από τον σύμμαχο ευρωπαϊκό Τύπο του συρμού. Μαζί μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο να κατηγορούν τη Μόσχα, πως κρύβεται πίσω από το Brexit και το δημοψήφισμα στην Καταλονία.Έτσι τώρα οι δυτικές εφημερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθμοί ενορχηστρωμένα μεταδίδουν πως «η Ρωσία αποσταθεροποιεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια» εγκαθιστώντας πυραύλους «Iskander» και αμυντικά συστήματα «S-400» στην περιοχή του Καλίνινγκραντ.Όπως έγραψαν οι Times’ του Λονδίνου «Ο Πούτιν μετακινεί τους πυραύλους του. Νέα απειλή για την Ευρώπη».Ιδιαίτερα ενοχλητική παραμένει η δήλωση που είχε κάνει σε συνέντευξή του στην ρωσική τηλεόραση RT στα 2013, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επιθυμεί να σπάσει το αγγλο-σαξωνικό μονοπώλιο στην παγκόσμια ενημερωτική δομή».Αντιγράφω από την Deutsche Welle: Κάτω από τον τίτλο «H διείσδυση των ρωσικών ΜΜΕ στα Βαλκάνια γράφει: «Η Ρωσία μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Sputnik και του καναλιού RT προσπαθεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη στα Βαλκάνια. Συχνά τα εγχώρια ΜΜΕ αναμεταδίδουν τα ρωσικά θέματα ως έχουν».«Ενώ οι ΗΠΑ και η EE θεωρούν το πρακτορείο Sputnik και το αδελφό κανάλι RT (κάποτε Russia Today) ως επικίνδυνα προπαγανδιστικά μέσα, η Μόσχα τα παρουσιάζει ως αξιόπιστα μέσα πληροφόρησης. Τα παραπάνω μέσα μεταδίδουν τις πληροφορίες τους στα αγγλικά, γερμανικά, σερβικά και κροατικά».Αντίπαλοι της Ρωσίας ισχυρίζονται πως η Μόσχα μέσα από αυτά τα ΜΜΕ προσπαθεί να αποκτήσει επιρροή και να αποτελέσει αντίβαρο στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες ακολουθώντας το δόγμα «διαίρει και βασίλευε». Κατά την άποψή τους η ενημέρωση από τη Μόσχα υποδαυλίζει πολλές εστίες κρίσης: Σέρβοι εναντίον Κροατών, Αλβανοί εναντίον Σέρβων, Σέρβοι εναντίον πολιτών από τη πΓΔΜ. «H Μόσχα δαιμονοποιώντας την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θέλει να παρεμποδίσει τα βαλκανικά κράτη να προσεγγίσουν τις βορειατλαντικές δομές όπως έγινε πρόσφατα με το Μαυροβούνιο και τη πΓΔΜ».Η δυτική προπαγάνδα δαιμονοποίησης της Ρωσίας ξεκινά από το «δεδομένο» της «ρωσικήςεπέμβασης» στην Ουκρανία, ξεχνώντας πως προηγήθηκε χρηματοδοτούμενο από την Ουάσιγκτον και τη Δύση πραξικόπημα ακροδεξιών δυνάμεων στο Κίεβο. Και αναφέρονται σε «Ρωσόφιλους» στην ανατολική Ουκρανία, χωρίς να εξηγήσουν ότι πρόκειται για αμιγώς ρωσικό πληθυσμό σε μια περιοχή που κάποτε ανήκε σε ενιαίο κράτος –την ΕΣΣΔ.Ταυτόχρονα όμως, συγκαλήφθηκαν οι πληροφορίες που αναφέρονταν σε συγκλονιστικά γεγονότα όπως η εκλογική νοθεία στις αμερικανικές εκλογές του 2000 και 2004, τα πραγματικά γεγονότα γύρω από την 11η Σεπτεμβρίου 2001, τα αίτια της εισβολής στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, την αποσταθεροποίηση της Συρίας και τη δημιουργία του Ισλαμικού Χαλιφάτου.Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνούμε πως η προκατάληψη στον όρο «θεωρίες συνωμοσίας» εισήχθη στο λεξιλόγιο της δυτικής προπαγάνδας από τα «περιουσιακά στοιχεία» της CIA με το έγγραφο Document 1035-960 Concerning Criticism of the Warren Report, ανακοίνωση της CIA που είχε εκδοθεί στις αρχές του 1967 και είχε διανεμηθεί από τα κατά τόπους γραφεία της «Κόμπανι» στον κόσμο ολόκληρο καθώς φούντωναν οι αποκαλύψεις για τις παραλήψεις της έκθεσης Γουόρεν.Απορίας άξιον είναι πως σε μια χώρα που διαφημίζεται ως «απόλυτα δημοκρατική», όπως οι ΗΠΑ, παραμένουν μυστήρια και οι δημοσιογράφοι αρνούνται να ρωτήσουν τους αρμόδιους για τα ζητήματα που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία των ΗΠΑ τα τελευταία πενήντα και πλέον χρόνια, όπως οι πολιτικές δολοφονίες της δεκαετίας του ’60 ή ο κεντρικός ρόλος που έπαιξε η CIA στη διακίνηση ναρκωτικών…Ακαδημαϊκοί και αναλυτές, κατά καιρούς υποστήριξαν πως στους λόγους που συγκαταλέγονται οι αιτίες στην αποτυχία να ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι των λεγόμενων «Μέσων του συρμού» με αυτά τα ζητήματα –καυτές πατάτες- αποτελούν η κοινωνιολογία της αίθουσας σύνταξης, η πίεση των μεγάλων διαφημιστικών εταιριών, η εξάρτηση των δημοσιογράφων από τις «επίσημες κυβερνητικές πηγές», τα μεγάλα μονοπώλια των δημοσιογραφικών Μέσων και ο πόθος των δημοσιογράφων για την προώθηση της καριέρας τους σ΄αυτά.Όταν όλοι κομπάζουν ότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας της πληροφόρησης, στην πραγματικότητα επικρατεί η απόλυτα ελεγχόμενη παραπληροφόρηση. Έτσι ενώ νομίζουμε ότι είμαστε «καλά πληροφορημένοι» στην πραγματικότητα γνωρίζουμε μόνο εκείνα που θέλουν να μάθουμε.