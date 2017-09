Ο Σάντερς απορρίπτει την κριτική της Κλίντον για τον ρόλο του στις προεδρικές εκλογές του 2016

Ο Μπέρνι Σάντερς απέρριψε την κριτική που δέχτηκε από την Χίλαρι Κλίντον αναφορικά με τον ρόλο που είχε ο ίδιος και οι υποστηρικτές του στην ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2016, σχολιάζει το CNN.



«Δούλεψα όσο πιο σκληρά μπορούσα μετά την επίσημη στήριξη που έδωσα στην Χίλαρι Κλίντον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάντερς στην εκπομπή του NBC, «Meet the Press».



Απαντώντας σε ερώτηση του παρουσιαστή, Τσακ Τοντ εάν αποδέχεται την κριτική που του άσκησε η Κλίντον, σύμφωνα με την οποία, η συνεχής προκλητική του στάση απέναντί της βοήθησε στην προεδρική εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο ανεξάρτητος Γερουσιαστής από το Βερμόντ δήλωσε: «Όχι, πραγματικά όχι».



Αποκρούοντας επίσης, την κριτική που δέχεται σχετικά με τις κινήσεις των υποστηρικτών του, οι οποίοι φέρονται να μην ψήφισαν για την Κλίντον στις προεδρικές εκλογές, ο Σάντερς αντέτεινε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της στους προκριματικούς των Δημοκρατικών του 2008, ψήφισε για τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Τζον Μακέιν, έναντι του Δημοκρατικού υποψηφίου Μπαράκ Ομπάμα.



«Ξέρετε, οι άνθρωποι λένε, ''Λοιπόν, όλοι όσοι ψήφισαν τον Μπέρνι, δεν ψήφισαν τελικά την Χίλαρι''. Είναι αστείο. Αυτό συμβαίνει στην πολιτική», παρατήρησε χαριτολογώντας ο Σάντερς.



Παράλληλα, ο ίδιος, υποστήριξε ότι η παρουσία του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2016, ήταν αντιπαραγωγική, ενώ το κόμμα έχει άμεση ανάγκη από ουσιαστική αναδιοργάνωση.

«Το παρόν μοντέλο του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι προφανές ότι δεν δουλεύει», διευκρίνισε ο Σάντερς.



Η Κλίντον από την πλευρά της, πραγματοποιεί μία σειρά εμφανίσεων και συνεντεύξεων στο πλαίσιο περιοδείας για την προώθηση του βιβλίου της σχετικά με τις προεδρικές εκλογές υπό τον γενικό τίτλο «What Happened». Ο Σάντερς από την μεριά του, προωθεί την πρόταση του για την επέκταση της δημόσιας πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους Αμερικανούς. Μία ομάδα Δημοκρατικών, μερικοί από τους οποίους θεωρείται ότι θα είναι υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα στις εκλογές του 2020, έχουν συνταχθεί με τον Σάντερς στην προώθηση της πρότασής του.



Ο Γερουσιαστής από το Βερμόντ ωστόσο, βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής για την πρότασή του, αναφορικά με την αντικατάσταση του προγράμματος Obamacare από ένα απλοποιημένο σύστημα πληρωμών για τις υπηρεσίες υγείας. Έτσι, εκφράζονται απόψεις που εκτιμούν ότι η πρόταση Σάντερς, θα βοηθήσει την κατάργηση κι αντικατάσταση του Obamacare, που επιδιώκουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

«Η πιο άμεση ανησυχία, είναι η ανάκληση των προτάσεων που κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι», τόνισε ο Σάντερς.



Ο ίδιος επεσήμανε ότι η νομοθετική πρόταση του (Medicare for all) έχει ως στόχο οι ΗΠΑ να συνταχθούν με όλες εκείνες τις χώρες, οι οποίες υιοθετούν την εγγύηση της κυβέρνησης στην παροχή ασφαλιστικών καλύψεων. «Δεν θα συμβεί σήμερα. Το παραδέχομαι αυτό, αλλά πρέπει να θέσουμε τις προϋποθέσεις και μετά να προχωρήσουμε μπροστά».



Αναφορικά με την κριτική που επίσης, δέχεται ο ίδιος, ότι το πρόγραμμα του θα είναι υπερβολικά ακριβό, ο Σάντερς εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η εφαρμογή του θα μειώσει το διοικητικό κόστος, σχετικά με τα συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ θα επιτρέψει την εφαρμογή των διαπραγματεύσεων για φθηνότερα φάρμακα. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μία ενδεχόμενη αύξηση στην φορολογία θα αντισταθμιστεί για αρκετούς, από το γεγονός ότι δεν θα έχουν να πληρώσουν ασφάλιστρα.



«Οι Ρεπουμπλικάνοι φίλοι μας λένε “λοιπόν, ο Μπέρνι θέλει ν’ αυξήσει τους φόρους. Οι ίδιοι, ξεχνούν ν’ αναφέρουν ότι ο Μπέρνι θέλει να εξαφανίσει το οικονομικό κόστος των συμβολαίων ιδιωτικής ασφάλισης, τα οποία πληρώνουν σήμερα» είπε.



Ο Σάντερς υποστηρίζει επίσης, ότι η εφαρμογή της πρότασής του για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας θα είναι φθηνότερη για τον μέσο Αμερικανό εργαζόμενο, ενώ από την ομάδα αυτή των ψηφοφόρων αντλεί ένα ουσιαστικό τμήμα των υποστηρικτών του.



Οι Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς το καλοκαίρι να προχωρήσουν στην κατάργηση του Obamacare, μέσω ενός νομικού πλαισίου που κατέθεσαν στην Γερουσία και προέβλεπε την διετή εφαρμογή του. Ωστόσο, το πολιτικό αυτό εγχείρημα τόνισε τις γραμμές των αντιθέσεων, μεταξύ των συντηρητικών και μετριοπαθών κύκλων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με ουσιαστική πολιτική συνέπεια την καταψήφισή του, από το αναφερόμενο νομοθετικό σώμα.



Ο πρόεδρος Τραμπ, επιδιώκει την επίτευξη συμμαχιών με το Δημοκρατικό Κόμμα στην προσπάθεια που κάνει για την προώθηση του σχεδίου απλούστευσης του φορολογικού κώδικα που προτείνει, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ν’ ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση και σε μια νέα πολιτική προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων αναφορικά με την αντικατάσταση του Obamacare.



Πηγή: CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ