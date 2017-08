Ο συγγραφέας των απομνημονευμάτων του Τραμπ προβλέπει παραίτηση από την προεδρία πριν από το τέλος της θητείας του

Ο συγγραφέας των απομνημονευμάτων του Ντόναλντ Τραμπ, που εκδόθηκαν το 1987 με τίτλο «The Art of the Deal» (Η τέχνη της συμφωνίας), πιστεύει πως ο δισεκατομμυριούχος θα παραιτηθεί από την προεδρία των ΗΠΑ πριν από το τέλος της θητείας του το 2021, ακόμη και πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς.



Ο συγγραφέας Τόνι Σουάρτζ έγραψε στο Twitter πως ο «Τραμπ θα παραιτηθεί» προτού οι ερευνητές της ρωσικής υπόθεσης «δεν του αφήσουν καμιά εναλλακτική επιλογή».



«Η περικύκλωση προχωρεί με απίστευτη ταχύτητα», συνέχισε ο Σουάρτζ, το έργο του οποίου συνέβαλε πολύ στη σφυρηλάτηση της φήμης του οξυδερκούς επιχειρηματία που έχει ο νυν πρόεδρος. «Ο Τραμπ θα παραιτηθεί και θα δηλώσει πως νίκησε πριν ο Μιούλερ και το Κογκρέσο δεν του αφήσουν καμιά εναλλακτική επιλογή».



Ο Σουάρτζ αναφέρεται στην ομοσπονδιακή έρευνα που διεξάγεται από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ και στις έρευνες που διεξάγονται από δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου για την ανάμιξη της Ρωσίας στην εκλογική διαδικασία το 2016, σχετικά με υποψίες για συνέργεια στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ανάμεσα σε συνεργάτες του Τραμπ και ρώσους υπευθύνους καθώς και με υποψίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης εκ μέρους του ρεπουμπλικανού προέδρου.



Σε μια δεύτερη καταχώρισή του στο Twitter, ο Σουάρτζ ανέφερε πως «η προεδρία Τραμπ έχει στην πραγματικότητα τελειώσει», προσθέτοντας πως θα εκπλαγεί «αν επιβιώσει (σ.σ.: στην προεδρία) μέχρι το τέλος της χρονιάς».



Στη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, το οποίο είχε εμπορική επιτυχία μόλις κυκλοφόρησε, ο Σουάρτζ πέρασε 18 μήνες με τον μεγιστάνα των ακινήτων. Το βιβλίο παρέμεινε 48 εβδομάδες στην κορυφή του καταλόγου των μπεστ-σέλερ που δημοσιεύουν οι New York Times και πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.



Ο συγγραφέας είχε κάνει γνωστή την αποστροφή του για τον δισεκατομμυριούχο πέρυσι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, λέγοντας πως με τον βιβλίο του έβαλε «κραγιόν σ' ένα γουρούνι».



«Αισθάνομαι βαθιές τύψεις επειδή συνέβαλα στο να παρουσιαστέι ο Τραμπ μ' έναν τρόπο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή σ' αυτόν και τον εμφάνισε πολύ πιο ενδιαφέροντα απ' ό,τι είναι», είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2016.