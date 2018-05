Όλιβερ Νορθ: Ο πιο διάσημος διακινητής όπλων στις ΗΠΑ έγινε πρόεδρος του NRA

Πριν από τρεις δεκαετίες ο αντισυνταγματάρχης Όλιβερ Νορθ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πολιτικού σκανδάλου, καταστρέφοντας κυβερνητικά έγγραφα και λέγοντας ψέματα στα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.



Ο 74χρονος Νορθ, ένας ένθερμος Συντηρητικός που αναγεννήθηκε ως σχολιαστής του Fox News -του τηλεοπτικού δικτύου μέσω του οποίου προτιμά να ενημερώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ- , ανέλαβε την προηγούμενη Δευτέρα τη θέση του προέδρου του ισχυρού λόμπι των όπλων NRA.



To 1987, δέκα εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με ευλάβεια την κατάθεση του Νορθ ενώπιον του Κογκρέσου, ένα γεγονός που βρέθηκε επί ημέρες στο πρωτοσέλιδο πολλών αμερικανικών εφημερίδων, μεταξύ των οποίων και η «The Washington Post».



Στη διάρκεια της κατάθεσής του ο αντισυνταγματάρχης που είχε αναλάβει τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας στην κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν επικαλέστηκε την 5η Τροπολογία προκειμένου να μην απαντήσει στις ερωτήσεις των γερουσιαστών. Άλλωστε είχε λάβει και περιορισμένη αμνηστία για την κατάθεση αυτή, κάτι που σήμαινε πως ό,τι και να έλεγε στην κατάθεσή του δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του σε δίκη.



Ο λόγος που βρέθηκε εκεί; Ο κεντρικός ρόλος που είχε διαδραματίσει στο σκάνδαλο Ιράν – Contra: τις παράνομες πωλήσεις όπλων στο Ιράν, τα έσοδα από τις οποίες δίνονταν στους αντικομουνιστές αντάρτες Contra στη Νικαράγουα, οι οποίοι μάχονταν για την ανατροπή του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα. Λίγα χρόνια νωρίτερα το Κογκρέσο είχε υιοθετήσει νομοθεσία που απαγόρευε την παροχή κυβερνητικών πόρων ή στρατιωτικής βοήθειας προς τους αντάρτες αυτούς.



Τελικά ο Νορθ καταδικάστηκε το 1989 από την αμερικανική Δικαιοσύνη για τρία αδικήματα σε τριετή φυλάκιση με αναστολή, ποινή που τελικά ακυρώθηκε το 1990 στο εφετείο.



Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο από το ABC News έδειξε ότι το 92% των ερωτηθέντων πίστεψε ότι ο Νορθ έπραξε σωστά που υπερασπίστηκε τις ενέργειές του, ενώ το 64% τον θεώρησε θύμα της υπόθεσης και όχι τον κακό.



Μια άποψη που φάνηκαν να συμμερίζονται και οι συντηρητικοί πολιτικοί της εποχής, οι οποίοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Νορθ επιμένοντας ότι ο νόμος δεν έχει σημασία μπροστά στις ευγενικές προθέσεις του. «Δεν έχει σημασία αν παραβιάστηκαν κάποιοι νόμοι, αλλά αν θα σταματήσουμε τον κομμουνισμό στην Κεντρική Αμερική», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο τότε διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Πατ Μπιουκάναν.



Ο Νορθ φαινόταν ότι ήταν φτιαγμένος για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική. Όμως μετά τις δικαστικές του περιπέτειες και την ήττα του, όταν έθεσε υποψηφιότητα για γερουσιαστής της Βιρτζίνια το 1994 στράφηκε σε άλλα πεδία.



Από το 1995 ως το 2003 είχε δική του ραδιοφωνική εκπομπή, γνωστή ως Oliver North Radio Show ή Common Sense Radio και από το 2001 ως το 2016 ήταν παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής War Stories with Oliver North στο Fox News, όπου εμφανιζόταν τακτικά και ως σχολιαστής στην εκπομπή Hannity.



Τη Δευτέρα όμως φάνηκε να επιστρέφει δυναμικά αναλαμβάνοντας την, κυρίως τιμητική, θέση του προέδρου του ισχυρού λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής NRA.



Ο εκτελεστικός του διευθυντής Γουέιν Λαπιέρ δήλωσε ότι «ο διορισμός του Νορθ είναι τα πιο συναρπαστικά νέα για τα μέλη μας αφότου ο (Αμερικανός ηθοποιός) Τσάρλτον Ίστον έγινε πρόεδρος».



«Ο Όλιβερ Νορθ είναι ένας θρυλικός μαχητής υπέρ της αμερικανικής ελευθερίας, ένας χαρισματικός ομιλητής και ένας ικανός ηγέτης», πρόσθεσε.



Την άποψη του Λαπιέρ συμμερίζονται και πολλοί υποστηρικτές της οπλοκατοχής, οι οποίοι ελπίζουν ότι χάρη στον Νορθ –που υπηρέτησε στο Βιετνάμ κερδίζοντας πολλά μετάλλια— θα συσπειρωθεί η βάση του NRA, σε μια περίοδο που το κίνημα κατά των όπλων κερδίζει έδαφος, ιδίως μετά το μακελειό σε λύκειο του Πάρκλαντ της Φλόριντα στις 14 Φεβρουαρίου με θύματα εφήβους.



Ήδη ο Νορθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Washington Times δήλωσε ότι 100 εκατομμύρια Αμερικάνοι έχουν όπλο και περισσότεροι θα πρέπει να ενταχθούν στο NRA.



Στόχος του εξήγησε είναι να προσθέσει ένα εκατομμύριο μέλη στο λόμπι, το οποίο ήδη περηφανεύεται ότι πλησιάζει τα 6 εκατομμύρια μέλη, «όσο πιο γρήγορα μπορούμε».



Σχολιάζοντας την ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ, κυρίως μετά την πρόταση του πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Πολ Στιβενς να ανασταλεί η 2η Τροπολογία του Συντάγματος στην οποία βασίζονται οι υπέρμαχοι της οπλοκατοχής, δήλωσε : «Μπορούν να κάνουν όσο κυβερνοπόλεμο εναντίον μας θέλουν, και το κάνουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης εναντίον μας, και το κάνουν. Έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, τη χρηματοδότησή μας, τους δωρητές μας και φυσικά μεμονωμένα μέλη. Αυτό πρέπει να σταματήσει και γι’ αυτό η ηγεσία μου ζήτησε να γίνω ο νέος πρόεδρος του NRA».