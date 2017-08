Πάνω από 13.400 τρομοκρατικές ενέργειες διαπράχθηκαν παγκοσμίως το 2016

Πάνω από 13.400 τρομοκρατικές ενέργειες διαπράχθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2016, ένας αριθμός μειωμένος κατά 9% σε σύγκριση με το 2015, προκαλώντας τον θάνατο 34.000 και πλέον ανθρώπων, κατά στοιχεία τα οποία συγκέντρωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.Από τον αριθμό των θυμάτων, που ήταν μειωμένος κατά 10% εν σχέσει με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, οι 11.600 και πλέον νεκροί ήσαν οι δράστες των επιθέσεων αυτών, διευκρινίζεται στην ετήσια έρευνα (1), την οποία εκπονεί η Εθνική Κοινοπραξία για τη Μελέτη της Τρομοκρατίας και τις Αντιδράσεις στην Τρομοκρατία (National consortium for the study of terrorism and responses to terrorism, ή Start), την οποία έχει ιδρύσει το αμερικανικό πανεπιστήμιο.Τρομοκρατικές ενέργειες διαπράχθηκαν το 2016 σε 108 χώρες, αλλά το 87% των επιθέσεων και το 97% των θυμάτων καταγράφηκαν σε κράτη της Μέσης Ανατολής, της βόρειας Αφρικής, της νότιας Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής.Οι δέκα από τις ένδεκα πιο πολύνεκρες τρομοκρατικές ενέργειες του 2016 διαπράχθηκαν στη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων εννέα στο Ιράκ. Ο πιο βαρύς απολογισμός είχε καταγραφεί τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς στη Βαγδάτη, όταν ένας καμικάζι ανατίναξε το όχημα που οδηγούσε σε ένα εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καράντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 382 άνθρωποι.Η δυτική Ευρώπη δεν αποτέλεσε θέατρο παρά μόλις του 2% των παγκόσμιων επιθέσεων το 2016 και υπέστη λιγότερο από το 1% των θανάτων, ποσοστό μειωμένο κατά 20% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.Στην έρευνα καταγράφεται εξάλλου η αξιοσημείωτη αύξηση το 2016 της χρήσης αυτοκινήτων ως όπλων, για να διαπράττονται επιθέσεις εναντίον πεζών. «Αυτή η τακτική δεν είναι πρωτοφανής, αλλά καταγράφηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση της συχνότητάς της και των θανάτων που προκάλεσε», εξηγείται.Η έρευνα αυτή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ (πατήστε εδώ ).Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ