Πέθανε ο κριτικός γαστρονομίας Κριστιάν Μιγιό

Ο δημοσιογράφος και κριτικός γαστρονομίας Κριστιάν Μιγιό, συνιδρυτής του διάσημου οδηγού γαστρονομίας Gault et Millau και ένας από τους πατέρες της Nouvelle Cuisine, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 88 ετών, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κομ ντε Σεριζέ, γενικός διευθυντής του Gault et Millau.



Έπειτα από μια καριέρα δημοσιογράφου στη διάρκεια της οποίας εργάσθηκε σε διάφορες εφημερίδες, ο Κριστιάν Μιγιό εξέδωσε το 1969 τον πρώτο οδηγό Gault et Millau μαζί με τον συνάδελφό του Ανρί Γκο (απεβίωσε το 2000), ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 συνέβαλε στη γέννηση της Nouvelle Cuisine.