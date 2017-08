Πέθανε ο πασίγνωστος παρουσιαστής της βρετανικής τηλεόρασης, Μπρους Φόρσαϊθ

Απεβίωσε ο παρουσιαστής της βρετανικής τηλεόρασης, Σερ Μπρους Φόρσαϊθ, 89 ετών. Ο μάνατζέρ του έκανε την ανακοίνωση, ενώ η οικογένειά του βρισκόταν στο πλευρό του, όταν πέθανε πριν μερικές ώρες. Ο Φόρσαϊθ έπασχε από βρογχιακή πνευμονία.«Με μεγάλη της λύπη, η οικογένεια Φόρσαϊθ ανακοινώνει ότι ο Σερ Μπρους απεβίωσε σήμερα το απόγευμα, στο σπίτι τουμε την γυναίκα του, Wilnelia και όλα τα παιδιά του στο πλευρό του.Πριν μερικές εβδομάδες, ένας φίλος τον επισκέφθηκε και τον ρώτησε τι έκανε τους τελευταίους μήνες. Ο Σερ Μπρους απάντησε ότι ήταν πολύ απασχολημένος... με το να είναι άρρωστος! Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας του χειροτέρεψε μετά από αυτό με την βρογχιακή πνευμονία να κάνει την εμφάνισή της.»»Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της για όλες τις κάρτες και τα γράμματα που έλαβαν με τις ευχές για τη βελτίωση της υγείας του Μπρους και θα μοιράζονται μαζί τους αυτήν την απώλεια που νιώθουν.»Ο Μπρους Φόρσαϊθ ήταν παρουσιαστής της βρετανικής τηλεόρασης και η καριέρα του διήρκησε περισσότερα από 75 χρόνια. Το 2012, το Γκίνες το αναγνώρισε ως τον άνδρα παρουσιαστή με τη μεγαλύτερη -σε διάρκεια- καριέρα στην τηλεόραση.Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 με το Sunday Night at the London Palladium και έκτοτε είχε παρουσιάσει πολλά τηλεπαιχνίδια, ανάμεσα σε άλλα σόου, μερικά από τα οποία είναι τα The Generation Game, Play Your Cards Right, The Price Is Right (μεταφέρθηκε στην ελληνική τηλεόραση ως «H τιμή τιμή δεν έχει») και You Bet!